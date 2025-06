A James Rodríguez le llegaría nuevo compañero colombiano: desde la Liga Betplay a León

James Rodríguez se encuentra de vacaciones luego de su semestre en León y los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, las noticias relacionadas con él no paran y este lunes la prensa mexicana confirmó que otro jugador colombiano arribaría a las filas de 'La Fiera'.

Paco Vela, reconocido periodista mexicano, confirmó que el equipo esmeralda está próximo a anunciar dos refuerzos, entre ellos el de un colombiano. Se trata de Jordan García, arquero de Fortaleza CEIF.

"En las últimas horas ha habido movimientos, ¿no? Se habla de la contratación de Valentín Gautier, defensor de 21 años, quien milita actualmente en Juventud de las Piedras. Ha sido comprado por el equipo de León, declarado así por su representante en Uruguay para Sport 890. El representante dijo que compraron el 70% y le ofrecieron un contrato de 4 años", dijo de entrada el comunicador.

Acto seguido vino la información del 'cafetero'. "Al igual que Jordan García, arquero colombiano de 19 años, es una apuesta a futuro del conjunto verde y blanco, por ejemplo Jordan estará aquí hoy a las 6 de la tarde tiempo local", reveló.

Por último, Vela hizo una importante claridad sobre una modificación que se realizó en el balompié del país norteamericano y que tiene mucho que ver con estos posibles fichajes. "Antes, en el reglamento, la cantidad de no formados en México incluía el número de futbolistas en primera división y en las categorías inferiores. Tú no podías rebasar los 9, 10 o 11 que te daban posibilidad de registrar. Hoy no tiene que ver nada los no formados en México en primera división con categorías inferiores. La única restricción es que esos que registras en categorías inferiores no pueden jugar en el primer equipo. Este jueves, viernes se definirá o se definiría cuál es la situación de Gautier, que entiendo por lo que las versiones que tenemos lo ven como una inversión a futuro, lo mismo que Jordan García. Las baterías, por lo que León me dicen está buscando, es un centro delantero. La plaza de extranjero de no formado están buscando un centro delantero para llegar al conjunto de León."

Los números de Jordan García

El joven ha sido clave en la portería de Fortaleza durante la temporada 2025. En 11 partidos, ha dejado su arco en cero en cinco ocasiones, con un promedio de 3.2 atajadas por encuentro y una destacada efectividad del 81 %. Además, registra 2.1 atajadas cercanas por partido, lo que resalta su capacidad para responder en momentos decisivos. Solo ha recibido 8 goles y su calificación 'Sofascore' de 7.12 confirma su regularidad y buen nivel bajo los tres palos.

