Camilo Vargas sueña con la Selección Colombia: "Trabajamos para ganar la Copa América"

La Copa América está a la 'vuelta de la esquina'. Desde el jueves 20 de junio, las miradas de millones de aficionados se centrarán en Estados Unidos, país sede de este evento. Por eso, palpitando lo que va a ser y con la ilusión de que la Selección Colombia puede hacer algo grande, Camilo Vargas habló. Este martes 28 de mayo, atendió a los medios de comunicación y analizó varios temas.

De entrada, el guardameta que milita en las filas de Atlas de México no ocultó su alegría porque el director técnico, Néstor Lorenzo, lo tuvo en cuenta en esta nueva convocatoria. Posteriormente, dio su opinión con relación a Álvaro Montero y David Ospina, los otros llamados en su posición. Y después fue claro y contundente con relación al objetivo que tiene la 'tricolor' en la Copa América.

Recordemos que la Selección Colombia comparte el grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica. Allí, su debut será el 24 de junio, frente a los 'guaraníes, a las 5:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio NRG. Luego, en la fecha 2, el cuadro nacional chocará con los 'ticos', el 28 de junio, a las 5:00 p.m., en el State Farm Stadium. Por último, contra la 'canarinha, el 2 de julio, a las 8:00 p.m.

Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, en medio de un partido AFP

¿Qué sensaciones hay por su convocatoria?

"Contento por un nuevo llamado a la Selección Colombia; los jugadores elegidos tenemos la capacidad suficiente para asumir el rol como titulares cuando se necesite".

¿Quién debe ser el titular del equipo?

"Los tres que fuimos convocados tenemos la capacidad para asumir la responsabilidad, entonces sea quien sea, lo hará de la mejor manera, es motivante estar acá y seguir creciendo".

¿Cuál es el objetivo de la Selección Colombia?

"No conozco a una persona que no se prepare para no ganar, se presentarán situaciones, pero las resolveremos y queremos ganar, no hay nada más en la cabeza. Trabajamos para ser campeones. Hay ilusión y confianza, y vamos por buen camino".

¿Cree que es la oportunidad de ser campeones?

"Es una materia pendiente y por la que trabajamos. Miramos la parte mental, nos unimos como grupo y estamos dando lo mejor día a día".