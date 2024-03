Miguel Borja: "Si me llaman a la Selección Colombia, estoy para dar al ciento por ciento"

Miguel Borja es una de las figuras entre los jugadores de nuestro país que siguen con su carrera a nivel internacional. El cordobés es el goleador y referente de ataque en River Plate, de Argentina, con el que acaba de marcar los dos goles del triunfo sobre Independiente Rivadavia, de la Liga de Argentina.

Y por esa razón, Borja fue invitado este jueves para hablar con el panel de periodistas de 'Espn'. En medio de la charla uno de los temas que se puso sobre la mesa tuvo que ver con las posibilidades de que sea llamado a la Selección Colombia, que tiene programados dos partidos de preparación frente a España y Rumania, del 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Respecto a ese tema, el jugador de los 'millonarios' habló de forma clara y concreta. "No quiero tocar ese tema (de ir a Selección Colombia ahora), son decisiones del cuerpo técnico, que hace un buen trabajo desde que la formó. Yo lo que me dedico es a hacer lo mío, a aportar a la ofensiva, siempre a disposición. Cuando no voy, me dedico a ver los partidos. Si me tienen en cuenta nuevamente voy a dar el ciento por ciento. Soy hincha y quiero aportarle a la Selección, también con el mejor deseo", dijo el atacante.

Miguel Ángel Borja, jugador de River Plate Foto: AFP

'El Colibrí' Borja siguió y apuntó que "yo desde mi lado voy a hacer lo que tenga que hacer. Ya lo que pase en la Selección depende de un colectivo para poder lograr ir a un mundial. Ahora hay que vivir el presente".

En el mismo espacio de debate y análisis periodístico también estuvo invitado Jaime de la Pava, entrenador del Cali, quien entregó su concepto sobre el momento de Borja Hernández.

"La actualidad de Miguel Borja lo amerita. Su actualidad en River Plate marca una diferencia. Es aprovechar un momento como el de él en Selección Colombia, no se puede desperdiciar un potencial ofensivo", expresó De la Pava.

Ahora lo que resta esperar como sigue el nivel de Borja en el fútbol de Argentina y además de eso, de igual forma se tiene la expectativa de que el profesor Néstor Lorenzo destape sus convocados para los duelos frente a españoles y rumanos.