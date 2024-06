Néstor Lorenzo, entre risas con Jhon Córdoba: divertido momento en rueda de prensa

Uno de los artífices del gran presente de la Selección Colombia es Néstor Lorenzo. Desde que asumió como entrenador de la 'tricolor', no sabe lo que es perder, completando un invicto de 20 partidos. Buen fútbol y unión de grupo parecen ser las claves; y es que los propios futbolistas han revelado que hay un excelente ambiente, consolidando una familia.

Prueba de ello fue lo ocurrido en la previa del debut de la Copa América. El lunes 24 de junio a las 5:00 p.m., en el estadio NRG y frente a Paraguay, el combinado patrio dirá presente por primera vez. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, este domingo se dio un hecho muy particular. Hubo risas y se confirmó la cercanía, entre el cuerpo técnico y jugadores.

Todo ocurrió en medio de la rueda de prensa. Allí, le preguntaron a Jhon Córdoba sobre su presencia en la convocatoria definitiva. "Fue una larga espera, la verdad, pero como siempre he dicho: 'el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se dan cuando se tiene que dar'. Tuve la oportunidad y creo que supe aprovecharla", dijo de entrada el delantero de Krasnodar.

"Le agradezco a los profesores que confiaron en mí y me están dando esta chance. Ahora, solo me queda disfrutar todo, disputar los minutos que me den y ahí voy a estar, siempre esperando y preparado", sentenció. Y, de inmediato, quien se hizo con la palabra fue el estratega Néstor Lorenzo, con una corta y contundente respuesta: "Así los quiero a todos (risas)".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, previo al debut en la Copa América 2024 AFP

Publicidad

Así fue como 'rompió el hielo' y dio inicio a la pregunta que le hicieron con relación a la cantidad de hombres que están en un alto nivel, lo que implica que armar el once titular no será nada fácil. No obstante, el argentino no le cerró la puerta a nadie y, por el contrario, les envió un claro mensaje que alimenta el sueño y la ilusión que tienen todos sus dirigidos.

"Nadie se tiene que sentir ni titular ni suplente. Algunos van a jugar 90 minutos, otros cinco y algunos ningún minuto, pero siéntanse todos titulares. Se ha trabajado fuerte, hemos conseguido que estén en un buen nivel y aquí lo clave es que todos saben que están disponibles y con la mentalidad de que puede aportar cuando se les necesite", sentenció.

Jhon Córdoba festeja la anotación que le marcó a Bolivia en duelo de preparación. WINSLOW TOWNSON/Getty Images via AFP

Publicidad