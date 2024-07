Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia se plantó con autoridad, luchó y fue contundente"

Después de la contundente victoria 5-0 de la Selección Colombia sobre Panamá, que valió el paso a la semifinal de la Copa América 2024, el profesor Néstor Lorenzo apareció en la rueda de prensa para entregar sus conceptos con respecto a lo sucedido en la cancha del State Farm Stadium (Glendale, Arizona).

La 'tricolor' volvió a dar una positiva muestra futbolística y confirmó que tiene grandes aspiraciones de alzarse con el título del torneo que organiza la Conmebol. Eso sí, como bien lo dijo, hay que ir "partido a partido" y sacar los resultados, con el fin de acercarse a la tan anhelada final de este certamen.

¿Dónde estuvo la clave para ser tan superior?

"El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado, fue duro. Panamá es un equipo que hace bien las cosas, con un gran sistema; quizá les falta la definición, donde nosotros sí estuvimos fuertes. La clave fue competir desde lo físico y técnico. No fue cómodo para nosotros, más allá del 5-0. Contentos de que lo supimos jugar y sacar adelante".

¿Semifinales ya es un buen avance para su proceso?

"En cuanto al esfuerzo físico, está sucediendo para todos, jugando cada tres días, en fin. Lo estamos manejando de la manera, pudimos hacer todos los cambios de los muchachos que venían con más minutos, así que llegaremos bien. Vamos partido a partido, no me quiero adelantar. Siempre hay objetivos y es ganar el juego que se avecina".

¿Cómo vio la dupla de Mateus Uribe y Richard Ríos?

"Depende de cómo se le mire. Sabíamos que, por afuera, ellos tenían dos hombres peligrosos por banda, así que debíamos aguantar eso, después mirar cómo hacer daño. Mateus Uribe sabía lo que era jugar de 'cinco' y él asumió ese rol de Jefferson Lerma, entonces no era desconocido y supo hacerlo de buena manera, asumiendo el liderazgo".

Néstor Lorenzo y James Rodríguez, abrazados por la victoria de la Selección Colombia en la Copa América Getty Images

¿Qué hace Néstor Lorenzo con los jugadores que han renacido?

"Nada (risas). El equipo los potencia. Hay momentos donde diez futbolistas deben jugar para uno, pero cada uno de ellos tiene que jugar para el otro y así, entonces es lo que están haciendo, son una familia, lo dan todo por el compañero, hay respaldo y solidaridad. No es que hagamos algo, solo es la manera como se siente el liderazgo y ya está".

¿Brasil o Uruguay? ¿Por qué hizo los primeros cambios?

"No escogería a un rival. Son dos grandes equipos, campeones y candidatos a ganar la Copa América. Ya jugamos contra los dos y competiremos contra el que nos toque. Fuimos al entretiempo con la preocupación de que Panamá estaba progresando por la banda derecha, entonces por eso fueron los primeros cambios, pero nada en especial".

¿Hay alguna promesa para la Virgen? ¿Cómo ve a los jugadores que entran?

"No he hecho ninguna promesa, pero iré a agradecerle en caso de lograrlo. La Virgen es quien me guía siempre. Es satisfactorio ver que todos entran, juegan bien, en sintonía, hay buena energía positiva. A veces se puede y a veces no, por eso, me disculpo con algunos porque no los pongo tanto, pero ellos lo entienden y se ha hecho bien".

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Panamá, en la Copa América 2024 AFP

¿Cómo explicar el caso de James Rodríguez?

"Es un gran jugador, no hay mucho por explicar; está feliz en el equipo, con comunión entre el grupo y los futbolistas. Lo disfruta, no es nada más".

¿Qué enseñanzas le deja este resultado?

"No hay cinco goles de diferencia, no me parece que haya sido así. La Selección Colombia se plantó con autoridad y encontró el partido rápido, con tranquilidad, lo que obligó a Panamá a buscar y salir por el descuento. Sin embargo, pudo haber sido como el duelo de Panamá y Uruguay, donde con potencia e ideas, complicaron hasta el final".

De no ganar en semifinales, ¿Sería un punto bajo para el proceso?

"Porque perdamos el próximo partido, no es que se dañe todo. De un resultado no depende que valoremos lo que hemos hecho hasta ahora o seguiremos haciendo. Estamos siempre, viendo todo y analizando, con el fin de corregir y así advertir a los dirigidos. Ahora, es más fácil con buenos jugadores entre la convocatoria y se ha crecido".

¿Cuál es el impacto, en lo emocional, del cuerpo técnico?

"Con el cuerpo técnico estamos mostrando la importancia de venir a la Selección y vestir la camiseta. Es un orgullo grande. Eso es propio de los jugadores, nosotros solo mostramos el camino. Si ellos hacen esto es porque aman la camiseta y son felices viniendo. Hay muchos que podrían estar y no están, como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, quienes son jugadores del grupo y sé que ellos están disfrutando de este momento y en cualquier momento pueden volver".