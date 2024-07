Richard Ríos ya piensa en semifinales y habló de los rivales de Colombia en Copa América

Una de las grandes figuras de la Selección Colombia en la Copa América viene siendo Richard Ríos. El mediocampista logró consolidarse como titular indiscutido del equipo 'Tricolor', sin dar espacio a dudas de su rendimiento.

Incluso, en el más reciente encuentro del equipo 'cafetero', volvió a brillar y siendo relevante tanto en defensa como en ataque, se llevó elogios por montones, demostrando que cada vez más se gana el corazón de los hinchas colombianos. Incluso, logró marcar un importante tanto, el cual muchos califican como golazo, pues pudo avivarse, tras un penal que le habían cometido a Daniel Muñoz, marcando de media distancia, de gran manera para colocar el cuarto en el marcador.

Tras el encuentro, en el jugador del Palmeiras dejó algunas palabras para Gol Caracol, en donde, en primera instancia, habló de su golazo. "Hace muchos partidos y entrenamientos que venía buscando esto. No se me daba, y había estado hablando con mis compañeros de que ya era hora de que apareciera ese gol de media distancia. Gracias a Dios, se dio, y hoy fui merecedor de ese gol. Tengo mucho que agradecerle a Dios por lo que está haciendo en mi vida", expresó con una notable emoción aseguró el de Vegachí, Antioquia.

Por otro lado, agregó a su análisis del partido la clara instrucción de Néstor Lorenzo a toda la Selección Colombia: la presión tras pérdida del balón, de lo que aseguró que les está dando resultados de gran manera al equipo, por lo que seguirá siendo una de las principales características del equipo para futuros encuentros. "Siento que eso nos está dando muchas características y mucho control del partido: perder y recuperar de inmediato en ese sector nos está dando resultados, y eso lo vamos a seguir haciendo", declaró.

Finalmente, no quiso mojarse mucho a la hora de escoger un rival para las semifinales, pues aseguró que es hora de concentrarse en analizar a ambos equipos, Uruguay y Brasil, para luego tomar cartas en el asunto a la hora de preparar el próximo encuentro de la Selección Colombia en la Copa América de Estados Unidos 2024. "No escogemos rival. Siento que en este tipo de torneos no se puede escoger. Ahora toca celebrar, ver el partido de nuestro próximo rival, y pensar en las semifinales", remarcó Ríos Montoya.