La Selección Colombia regresa a las canchas. Después de una larga espera, en marzo, hay doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas y sus rivales son Brasil y Paraguay. Hasta el momento, el director técnico, Néstor Lorenzo, no ha dado a conocer la lista de convocados, pero se espera que varias de sus figuras estén presentes, entre ellas, James Rodríguez, quien, además, es el capitán.

El mediocampista vive un excelente presente en el Club León de México, siendo clave con asistencias, goles y altos rendimientos. Sin embargo, venía de vivir dos experiencias para el olvido, tras lo ocurrido en Rayo Vallecano y Sao Paulo . Ahora, quien siempre lo tuvo en sus planes y lo eligió como el gran líder, fue el entrenador de la 'tricolor'. Fue así como llegaron los buenos resultados.

Además de haber sido finalistas de Copa América, donde el combinado patrio perdió con Argentina, tiene prácticamente su cupo asegurado al Mundial. Y una de las claves fue la manera como se arropó a James Rodríguez desde la interna del cuadro nacional, como lo dio a entender Norberto Peluffo, exfutbolista y exentrenador, en el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma 'Ditu' .

"La Selección Colombia no ha podido encontrar un equipo de la mitad hacia arriba para mantener la regularidad. Ahora, Néstor Lorenzo logró que los jugadores aceptaran que James Rodríguez no iba a correr y acomodó el equipo, pero a varios futbolistas les ha costado", afirmó de entrada el actual comentarista de Gol Caracol. Pero eso no fue todo y continuó con su análisis detallado.

"Por ejemplo, a Daniel Muñoz, le toca hacer recorridos muy largos. Aun así, la Selección Colombia ha conseguido resultados importantes en Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. Algo que le falta es organizarse bien. Nosotros no somos un equipo de constante control del balón, con base en la tenencia, es solo por momentos; no solemos someter a todos los rivales", sentenció.

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en la Copa América 2024 AFP

Partidos de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: fechas 12 y 13

Brasil vs. Colombia

Día: jueves 20 de marzo.

Hora: 7:45 p.m. (Colombia).

Estadio: Arena BRB Mané Garrincha.

Jornada: fecha 13.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ).

Colombia vs. Paraguay

Día: martes 25 de marzo.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Jornada: fecha 14.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ).

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia y capitán, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Cómo va la Selección Colombia en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas?