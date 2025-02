Néstor Lorenzo reveló el jugador que lo impresionó en Colombia: "Me encantó su picardía"

Este miércoles 26 de febrero, Néstor Lorenzo, entrenador de laSelección Colombia de mayores , cumple 59 años. El nacido en Villa Celina (Argentina) se ha ganado el aprecio de todos los hinchas colombianos a los que les devolvió la esperanza tras el fracaso de la 'tricolor' en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Cabe destacar que, la relación de Lorenzo con Colombia no se limita a su experiencia como entrenador en propiedad, dado que, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Italia 90, fue durante seis años asistentes técnicos de José Néstor Pekerman , que dirigió a los 'cafeteros' en dos citas mundialistas (Brasil 2014 y Rusia 2018).

El primer jugador que impresionó Lorenzo a su llegada a Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da indicaciones en el partido contra Uruguay Getty Images

El 2012, José Pekerman asumió la dirección técnica de la Selección Colombia en lugar de Leonel Álvarez. A su llegada al país, su primera orden fue enviar a Lorenzo a Medellín, para observar dos partidos del rentado local.

Publicidad

"Llegamos a Bogotá y viajé a Medellín en la tarde para ver dos partidos, jugaban Envigado y Nacional de local. Me acuerdo de que me descompuse en la bajada de Rionegro a Medellín, me sentía faltan. Y me acuerdo de que vi ese día por primera vez que entró unos 20 minutos en el partido a 'Juanfer' y me encantó", expresó Néstor Lorenzo durante una entrevista con 'Forta TV'.

Y agregó: "Le dije José, 'hay un zurdito que dará de qué hablar, que la rompe'. Me encantó la picardía que tenía, la técnica. Había muchos jugadores buenos y uno iba y había que pasar informe".

Publicidad

Lo cierto es que desde que Lorenzo vio a Juan Fernando Quintero, este nunca salió del radar de la Selección Colombia, ya que en mayo de 2012 cuando era parte de Atlético Nacional , recibió su primer llamado al combinado nacional con el que jugó dos Mundial y actualmente hace parte del proceso del argentino, que busca clasificar al próximo certamen orbital que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Fernando Quintero le dio una mano al 'Diablo'. Foto: FCF.

Los números de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia

Desde que asumió la dirección técnica de la Selección Colombia a mediados de 2022, Néstor Lorenzo ha dirigido por todas las competiciones un total de 32 partidos con saldo de 27 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además de sus buenas estadísticas, con el argentino al mando, la 'tricolor' volvió a disputar una final de Copa América después de 23 años.