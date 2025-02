El hijo del 'Bolillo' Gómez llegó al fútbol bogotano; ¿qué estudió?, ¿qué hace?

'De tal palo, tal astilla'. Ese refrán popular retrata lo que ha pasado con Daniel Gómez, quien desde que tiene uso de razón solamente escuchó hablar de fútbol a mañana, tarde y noche. Y es que el antioqueño es hijo de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez , de extensa trayectoria como entrenador y que acabó de ser nombrado como nuevo técnico de la Selección de El Salvador.

Con ese panorama, para Daniel, quien fue un volante '10' de buena técnica, sin demasiado sacrificio; su camino también se orientó a estar ligado al balón. Jugó en Envigado FC, pasó por Leones, estuvo en el CAI de Panamá e integró un par de preselecciones Colombia Sub-17.

"Yo nací en una cancha. Pero pues mi carrera de futbolista terminó rápido, pues no era muy comprometido con el entrenamiento, me faltó sacrificio en esa parte, pero siempre siguió la pasión", contó el heredero de 'Bolillo', en una charla con Gol Caracol, sacando una pausa en su trabajo en este 2025.

Gómez Jr llegó a La Equidad para ser el asistente técnico de Juan Alejandro Mahecha en la Sub-20 y también para cumplir tareas de analista de video del equipo profesional. Más allá de la salida del entrenador Alexis García, Daniel siguió firme en el conjunto bogotano.

"Para mí esto es una nueva y valiosa experiencia. La estoy valorando mucho, estoy feliz de estar acá. La invitación me la hizo el 'profe' Alexis, quien salió, quien es muy cercano a mi casa, me conoce desde bebé", contó el antioqueño.

¿Qué estudió Daniel Gómez?

En la misma conversación, el antiguo futbolista detalló que "después de dejar de jugar, me comencé a preparar. Yo estudié entrenamiento con el FC Barcelona, también en la Universidad de Cataluña, fueron dos años. Tengo la licencia PRO (de la Federación Colombiana de Fútbol), hice un curso de análisis táctico con Dani Pérez, un español que ha trabajado en el Real Madrid y en otros equipos de Europa. Siempre he estado capacitándome y aprendiendo de los amigos del fútbol, de lo que veo y buscando crecimiento".

¿En qué equipos ha trabajado el hijo del 'Bolillo'?

Ya en su carrera, Daniel Gómez cuenta con experiencia en clubes de nuestro país y también en el exterior. En la Selección Panamá, que participó en el Mundial de Rusia 2018, fue el analista de video y táctico.

También fue al Real Cartagena, en donde ocupó la posición de asistente técnico del equipo Sub-20 y de los DTS Óscar Pazo y Martín Cardetti en la profesional, y en Independiente Medellín en 2021 como integrante del cuepo técnico liderado por el famoso 'Bolillo'. Con su padre hizo parte del equipo de trabajo de la Selección de Honduras y recientemente viajó a estudiar y a observar entrenamientos de clubes de Estados Unidos.

René Higuita y Daniel Gómez. Archivo personal.

Siempre con la sombra del 'Bolillo' Gómez

"No sé si llamarlo como una sombra. Ser hijo de mi padre es algo con lo que siempre voy a estar conviviendo, porque pues innegablemente él ha hecho una carrera muy larga, con grandes logros y es muy difícil que a uno no lo no lo asocien siempre por ser el hijo del 'Bolillo'", así contestó Daniel cuando se le ingadó por su progenitor, que ahora va por un nuevo reto profesional con el seleccionado salvadoreño y con el que vive hablando del tema que a las dos los apasiona: el fútbol.

