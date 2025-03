Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico 'prenden motores' para el partido contra Brasil

Retornan las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Colombia tendrá dos retos importantes: Brasil y Paraguay. El objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo es lograr buenos réditos que le permitan una posible clasificación anticipada al Mundial del 2026. Para ello, la delegación de la 'tricolor' encabezada por el técnico argentino, ya se encuentra en Brasilia para preparar el duelo contra la pentacampeona del mundo del jueves 20 de marzo.

A través de un video en su plataforma de Instagram, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el instante del arribo de Lorenzo y su 'staff' a territorio brasileño. Muy sonriente y con 'look' llamativo, que incluyó lentes de sol, el estratega de la 'amarilla' posó para las cámaras y hasta dejó su firma para el recuerdo.

Con un "hola, Brasilia. Ya estamos aquí" fue acompañado el particular clip que acumula reproducciones en esta red social y en el que los populares 'me gusta' no faltaron. El video fue ambientado con una canción del artista vallenato, Carlos Vives.

Aquí el video de la llegada de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico a Brasilia:

Ahora, con el correr de las horas se espera que los jugadores citados empiecen a llegar al hotel de concentración de la Selección Colombia en la ciudad de Brasilia. Unos de los más esperados son James Rodríguez con gran presente en el León mexicano,y Luis Díaz, que está en el 'sonajero' para llegar a un club grande de España: Barcelona, esto según la prensa deportiva internacional.

Recordemos que Lorenzo citó a un total de 26 jugadores en el que mantuvo la base y teniendo como gran novedad el llamado de Marino Hinestroza , quien figura con Atlético Nacional. Luego de enfrentar a Brasil, el combinado de nuestro país recibirá a Paraguay, el martes 25 de marzo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en horario de las 7:00 de la noche. Ambos compromisos los podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol y vía ONLINE en www.golcaracol.com

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en la Copa América 2024 AFP

Estos son los convocados de Colombia:

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Carlos Cuesta – Galatasaray S.K. (TUR)

Cristian Borja – Club América (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F.C. Dínamo Moscú (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – América de Cali (COL)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG)

Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borré – S.C. Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)