Bayern Múnich y la respuesta por apelación de sanción de Luis Díaz, tras expulsión en la Bundesliga

Bayern Múnich empató 1-1 con el Bayer Leverkusen el pasado sábado, en un partido que quedó marcado para Luis Díaz, porque marcó el gol de la igualdad definitiva, pero sobre todo porque se fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, por supuestamente simular una falta dentro del área.

Horas después el club bávaro apeló al tribunal arbitral de la Bundesliga la decisión para que se le retirara la fecha de suspensión al colombiano, y este lunes ya tuvieron una respuesta, desafortunadamente fue negativa.



Luis Díaz seguirá sancionado en Bundesliga

El diario 'Bild' informó este lunes que "el Tribunal Deportivo de la DFB desestimó la apelación del FC Bayern contra la tarjeta roja de Luis Díaz (29) en el partido del sábado contra el Leverkusen (1-1) por considerarla "infundada en un procedimiento unipersonal". Por lo tanto, la sanción de un partido se mantiene". Así las cosas, 'Lucho' se perderá el encuentro frente al Unión Berlín, del sábado 21 de marzo.

Tras la noticia, el presidente del tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, Stephan Oberholz, no solo confirmó que se sostiene la fecha de suspensión del colombiano, sino que explicó los motivos: "El árbitro Dingert declaró, tras ser consultado, que observó al jugador Díaz lanzarse al suelo durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva. Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de vídeo después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador había buscado y produjo el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea".

Luis Díaz y su expulsión con Bayern Múnich en Bundesliga - Foto: Getty Images

De la misma manera, el directivo alemán se refirió al no uso del VAR en estas acciones de doble tarjeta amarilla, ya que "el hecho de que la decisión del árbitro probablemente no se hubiera tomado de la misma manera si se hubieran tenido en cuenta las imágenes de televisión es irrelevante para la valoración del tribunal deportivo", respaldando de esa manera al juez central del compromiso, ya que para él "lo crucial es que el incidente constituya una decisión basada en hechos, que solo puede corregirse si es gravemente, obviamente y objetivamente incorrecta sin lugar a dudas. Este no es el caso".



¿Qué dijo el árbitro que expulsó a Luis Díaz?

El propio Christian Dingert, en declaraciones post partido el pasado sábado, fue consultado sobre la acción en la que termina mostrándole la tarjeta roja a 'Lucho', por doble amonestación, y asumió su error: "Viendo las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Una tarjeta amarilla-roja es muy severa, yo no la sacaría ahora".



A pesar de dichas palabras y de los reclamos desde el Bayern Múnich, la decisión no fue modificada por parte de la Federación Alemana de Fútbol, y de esa manera Luis Díaz no estará en el duelo de la fecha 27 de la Bundesliga, por lo que será una baja sensible para el entrenador Vincent Kompany, quien viene perdiendo a varios jugadores por molestias.