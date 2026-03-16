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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y la respuesta por apelación de sanción de Luis Díaz, tras expulsión en la Bundesliga

Bayern Múnich y la respuesta por apelación de sanción de Luis Díaz, tras expulsión en la Bundesliga

Luego de la tarjeta roja polémica que vio el colombiano Luis Díaz en el partido del sábado contra Bayer Leverkusen, el Bayern Múnich pidió que fuera retirada la sanción, pero hubo una negativa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich

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