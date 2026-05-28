Noticia de última hora con Luis Díaz en Selección Colombia, luego de sus retoques antes del Mundial

La Selección Colombia acelera su marcha en Bogotá y sigue sumando jugadores a la concentración que lidera el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Así, hace pocos minutos en las cuentas en redes sociales oficiales se compartieron fotografías en las que se registraron las llegadas de Luis Díaz, de Bayern Múnich, y de Yerry Mina, del Cagliari.

El atacante y el defensor se unieron de esa manera a otras estrellas que están trabajando desde hace unos días como James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, David Ospina, Camilo Vargas y Gustavo Puerta, entre otros.

Cabe indicar que Díaz Marulanda es la máxima estrella del seleccionado colombiano, como quiera que viene precedido de un campañón en su primera temporada con Bayern, con el que logró los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Además de eso, el nacido en Barrancas, en la Guajira, recogió elogios de la prensa internacional por ese temible tridente goleador que conformaron junto a Harry Kane y Micheal Olise.

Antes de llegar a la capital de la República, el miércoles en horas de la tarde a 'Luchito' se le vio en la ciudad de Barranquilla realizando algunas diligencias personales y en retoque en una cita de odontología.



Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, fue convocado para el Mundial 2026 Getty Images

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Ahora, tanto en el estadio de Techo, donde se realizan los entrenamientos, como en el hotel de concentración los aficionados están a la expectativa por encontrar un saludo o ver a la distancia al ídolo de Colombia.

📸 ¡𝚀𝚞𝚎́ 𝚍𝚒𝚌𝚎𝚗 𝚕𝚘𝚜 𝚙𝚊𝚗𝚒𝚝𝚊𝚜! 👋



𝙻𝚞𝚌𝚑𝚘 𝚢 𝚈𝚎𝚛𝚛𝚢 𝚕𝚕𝚎𝚐𝚊𝚛𝚘𝚗 a 𝚗𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚌𝚒𝚘́𝚗 en 𝙱𝚘𝚐𝚘𝚝𝚊́ 😉#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/fFXYERbzVh — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 28, 2026

Números de Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich

Fueron 4.060 minutos, repartidos en 51 partidos, entre Supercopa, Copa, Champions League y Bundesliga, en los que marcó 26 goles y brindó 21 asistencias. Pero eso no fue todo, ya que también se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y la Copa de Alemania, siendo clave en cada uno.

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¿Cuántos goles tiene Luis Díaz en Selección Colombia?

Entre partidos preparatorios, Eliminatorias Sudamericanas y Copas América, el guajiro ha disputado 5.128 minutos con la camiseta de la 'tricolor', repartidos en 72 compromisos. Allí, ha inflado las redes en 21 ocasiones y brindado seis asistencias. Dichos números espera ampliarlos en el Mundial 2026.