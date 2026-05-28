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Gol Caracol  / Brasil confirmó la gravedad de la lesión de Neymar; duda para el debut en el Mundial 2026

Brasil confirmó la gravedad de la lesión de Neymar; duda para el debut en el Mundial 2026

Después de que le realizaran los estudios, el médico de la 'canarinha', Rodrigo Lasmar, reveló la gravedad de la lesión de Neymar y el tiempo de recuperación.

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Neymar, jugador brasileño, es duda para el debut del Mundial 2026
Neymar, jugador brasileño, es duda para el debut del Mundial 2026
AFP

Neymar, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja de "dos a tres semanas", aunque no abandonará la Canarinha, informó este jueves la CBF.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el 10 del Santos seguirá "un tratamiento intensivo" en los próximos días con los profesionales de la 'Seleção'.

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Neymar se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Sin embargo, se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a "exámenes complementarios".

El Santos informó en los días previos a la concentración de que el atacante tenía apenas un "edema" en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico.

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Ney se sometió así a una resonancia magnética que constató una "lesión muscular de grado II en el gemelo", según especificó Lasmar ante los periodistas.

"Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa", afirmó el doctor.

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De esta forma, Neymar se perderá seguro los dos amistosos previos de la Canarinha antes del Mundial ante Panamá, el domingo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos).

Según esos plazos, también será duda para el debut en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

Neymar Jr
Neymar Jr; jugador del Santos Futebol Clube
AFP

Brasil se enfrentará después con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025.

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Sin embargo, ‘Carletto’ optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos.

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