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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí, atento a inesperada noticia que tomó el Bologna; ya se hizo oficial

Jhon Lucumí, atento a inesperada noticia que tomó el Bologna; ya se hizo oficial

Todo se confirmó, mientras que Jhon Lucumí se encuentra concentrado con la Selección Colombia, ya que fue convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 28 de may, 2026
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Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada
Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada
AFP

Vincenzo Italiano rescindió su contrato de entrenador del Bologna tras dos temporadas, en un momento en el que la prensa italiana lo presenta como uno de los favoritos para suceder a Antonio Conte en el Nápoles.

"Italiano ha informado al club de que considera concluido su ciclo en el Bologna, después de dos temporadas marcadas por unos resultados excelentes, con independencia de cualquier perspectiva profesional futura", indicó el club, que terminó en octava posición en el último campeonato de Italia.

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Bajo la dirección de Italiano, que anteriormente pasó por la Fiorentina (2021-24), el Bologna ganó la Copa de Italia 2025, su primer trofeo desde 1974.

El club de Emilia-Romaña alcanzó esta temporada los cuartos de final de la Liga Europa, donde cayó ante el futuro campeón, el Aston Villa.

Según la prensa italiana, Italiano compite con Massimiliano Allegri para hacerse cargo del Nápoles, campeón de Italia en 2025 y subcampeón en 2026, en busca de un sucesor para Conte, que dejó el club tras dos temporadas.

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League.
Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League.
AFP

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Al menos cuatro clubes de la Serie A cambiarán de entrenador: el Bolognia, el AC Milan, que destituyó a Allegri tras quedarse sin clasificación para la Liga de Campeones en la última jornada; el Nápoles y la Lazio de Roma, después de la marcha de Maurizio Sarri el miércoles.

Sarri, por su parte, suena para el Atalanta de Bérgamo.

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