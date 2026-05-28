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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de River Plate aclaró el futuro de Juan Fernando Quintero; "es con el que más he hablado"

DT de River Plate aclaró el futuro de Juan Fernando Quintero; "es con el que más he hablado"

Juan Fernando Quintero

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en un partido de la Liga Argentina
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en un partido de la Liga Argentina
AFP

River Plate se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al golear 3-0 a Blooming, en un partido por la sexta y última fecha del Grupo H jugado en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Maxi Salas (56'), Fausto Vera (72', de penal) y Lucas Silva (84') anotaron los goles para un triunfo lógico del club de la banda roja, que más temprano falló un penal que Salas (11') estrelló en el poste izquierdo.

Coudet le reclamó al árbitro, Yael Falcón Pérez, y tuvo que ser calmado por Juan Fernando Quintero
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero tuvo que calmar a Eduardo Coudet, tras perder la final con Belgrano

Con este resultado, River finalizó al tope del Grupo H con 14 puntos, mientras que el brasileño Bragantino (10) terminó segundo y acudirá a los playoffs de ingreso a los octavos, y el venezolano Carabobo (9) y Blooming (1) quedaron eliminados.

River no necesitaba una goleada en un partido con aire de trámite ante un rival ya eliminado, pero aun así salió desde el inicio con la intención de cambiar la imagen tras la derrota en la final del torneo Apertura ante Belgrano. Le costó romper el cero recién pasado el primer tiempo, aunque terminó cerrando una victoria clara y sin discusión.

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Allí, el gran ausente fue Juan Fernando Quintero, de quien habló el entrenador, Eduardo Coudet. Y es que llamó la atención que ni siquiera hubiera sido tenido en cuenta en la convocatoria para el encuentro.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
AFP

"Que 'Juanfer' no estuviese en este partido lo sabíamos desde el jueves. Debe ser con el jugador que más charlé desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes. Y al otro día yo me desayuné con que estábamos peleados, con que había un maltrato, un destrato. La verdad no sé cuál es el objetivo. Es un jugador que es tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir, ni yo decirle que se tenía que ir. Son conjeturas que no sé de dónde salieron", sentenció.

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Recordemos que Juan Fernando Quintero fue convocado por Néstor Lorenzo para que sea parte de la lista de 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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