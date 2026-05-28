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Gol Caracol  / ¿Cuándo volvería a jugar Neymar, tras confirmarse su lesión previo al Mundial 2026?

¿Cuándo volvería a jugar Neymar, tras confirmarse su lesión previo al Mundial 2026?

Lo que era alegría por ser convocador por Carlo Ancelotti para la cita orbital, se convirtió en un 'dolor de cabeza' y tristeza para el astro brasileño, Neymar.

Por: AFP
Actualizado: 28 de may, 2026
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Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
AFP

Neymar sufre una lesión muscular en la pantorrilla derecha y su recuperación llevará entre dos y tres semanas, informó el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, con lo que la presencia del astro en el debut de la Canarinha en el Mundial ante Marruecos está en riesgo.

Neymar, de 34 años, se perderá los amistosos que Brasil jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos y es complicado que llegue al estreno mundialista del Scratch el 13 de junio.

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Razón por la que, para mayor certeza, estaría en el campo de juego para el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos de la cita orbital. Dicho partido se llevará a cabo el viernes 19 de junio, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), contra Haití.

Una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos", dijo el médico en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, próxima a Rio, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración para la Copa del Mundo.

"Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos evaluar día a día su evolución", agregó en una declaración ante la prensa.

Neymar, delantero brasileño, está en duda para el debut del Mundial 2026
Neymar, delantero brasileño, está en duda para el debut del Mundial 2026
AFP

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Neymar se reportó el miércoles a la concentración de Brasil bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento del equipo nacional.

Había sido baja en los últimos partidos de su club, el Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que el atacante había sufrido una "lesión leve", un simple golpe.

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Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de 26 jugadores del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain jugó su último partido con la camiseta verdeamerela en octubre de 2023.

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