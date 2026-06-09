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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Paraguay vs Colombia EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga de Naciones femenina
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Paraguay vs Colombia EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga de Naciones femenina

Este martes 9 de junio, en el estadio Defensores del Chaco, la Selección Colombia buscará cerrar la Liga de Naciones femenina con el primer lugar, tras asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 9 de jun, 2026
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Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa
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  • 04:29 p. m. - Liga de Naciones femenina
    🔴 HORA Y DÓNDE VER EN VIVO PARAGUAY VS COLOMBIA

    El partido está programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Defensores del Chaco (Paraguay).

    Se podrá ver por Gol Caracol, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

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  • 04:27 p. m. - Liga de Naciones femenina
    🔴 BIENVENIDOS AL PARTIDO DE PARAGUAY VS COLOMBIA

    Se viene la última fecha de la Liga de Naciones femenina.

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