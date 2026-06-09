Paraguay vs Colombia EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga de Naciones femenina

🔴 HORA Y DÓNDE VER EN VIVO PARAGUAY VS COLOMBIA
El partido está programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Defensores del Chaco (Paraguay).
Se podrá ver por Gol Caracol, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.
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Se viene la última fecha de la Liga de Naciones femenina.
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