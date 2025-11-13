Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda cambia de horario; fecha y TV, confirmados

Partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda cambia de horario; fecha y TV, confirmados

La contienda hace parte de de los 2 fogueos que la escuadra 'cafetera' tendrá en Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Colombia.jpg
La Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia en EE. UU.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad