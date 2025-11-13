Partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda cambia de horario; fecha y TV, confirmados

La Selección Colombia se medirá con Nueva Zelanda y Australia en las fechas FIFA de noviembre, rivales con los cuales se verá las caras en Fort Lauderdale y Nueva York, respectivamente.

Y aunque la programación se había anunciado con anterioridad, la primera contienda cambió de hora para que los equipos y aficionados puedan llegar al estadio con mayor facilidad, informó 'Blog deportivo', programa de Blu Radio.

En consecuencia, ambas contiendas mantendrán su fecha para el sábado 15 y el martes 18, respectivamente, en la noche. Sin embargo, el choque frente a los 'Kiwis' se retasó media hora.

Luego de este par de duelos, se sabrá finalmente el puesto que ocupará Colombia en el escalafón internacional de selecciones, el cual servirá de base para la conformación de los bombos el 5 de diciembre en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo, 'ranking' en el que por el momento los 'cafeteros' hacen parte del bombo 2.



Partido Colombia vs. Nueva Zelanda tiene nuevo horario; fecha y TV

El cotejo estaba programado para el 15 de noviembre a las 7:00 de la noche, pero ahora empezará a las 7:30 p. m. y tendrá señal en vivo de televisión por el Gol Caracol.

Publicidad

Bajo esa luz, el calendario de contiendas para el combinado tricolor quedó así:

⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.

Estadio: Chase

TV: Gol Caracol

⦁ Colombia vs. Australia

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Nueva York, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol

Publicidad