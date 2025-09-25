Hora y TV para ver todos amistosos de la Selección Colombia previos al sorteo del Mundial

Luego de conseguir su paso al Mundial de 2026, la Selección Colombia alista su plan de trabajo para llegar de la mejor manera al campeonato orbital, por lo cual aprovechará las próximas fechas FIFA para respectivos duelos de fogueo.

Los rivales en octubre serán México y Canadá, anfitriones de la Copa del Mundo, mientras que los adversarios de noviembre serán Nueva Zelanda, que también está clasificada, y Nigeria, elenco que aún pelea en la Eliminatoria de África.

Lo particular es que todos los compromisos serán en Estados Unidos, donde se disputará gran parte del Mundial, y que no solo se buscará darle rodaje al equipo y consolidar a las figuras.

La importancia de estos juegos también pasa por el ‘ranking’ de selecciones, base para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se efectuará el 5 de diciembre de 2025 en Washington, capital estadounidense.

Publicidad

Colombia está llamada a sumar la mayor cantidad de puntos en estas confrontaciones para aspirar a meterse en el bombo 1 y ser cabeza de serie o consolidarse en el bombo 2, lo que le evitará en el sorteo ser emparejada con oponentes muy fuertes.

En consecuencia, la cartelera de cotejos de preparación fue confirmada para que la afición esté atenta al desempeño del plantel y pueda acompañar al equipo tricolor.



Hora y TV para los 4 partidos amistosos de Selección Colombia

Las contiendas se llevarán a cabo en territorio norteamericano en horas de la noche y se podrán ver en directo por la señal de Gol Caracol. Acá, la programación completa:

Publicidad

⦁ Colombia vs. México

Fecha: sábado 11 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Arlington (Texas), EE. UU.

Estadio: AT&T

TV: Gol Caracol

⦁ Colombia vs. Canadá

Fecha: martes 14 de octubre

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Nueva Jersey, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol

⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.

Estadio: Chase

TV: Gol Caracol

⦁ Colombia vs. Nigeria

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Nueva York, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol