“Jhon Jáder Durán pidió perdón a la Selección Colombia”, según revelación de diario turco

La historia de Jhon Jáder Durán con la Selección Colombia parece tener un nuevo capítulo, pues el antioqueño tuvo su última actuación con el elenco tricolor el 25 de marzo de 2025, en el empate 2-2 con Paraguay en Barranquilla por la fecha 14 de la Eliminatoria Sudamericana.

Un día después fue desconvocado por un aparente dolor lumbar y en medio de un supuesto altercado con el argentino Néstor Lorenzo, entrenador del conjunto patrio. Desde entonces no volvió a vestir la camiseta nacional, en parte por una larga lesión que tuvo en el Fenerbahce de Turquía, su actual club.

Bajo este contexto, el atacante paisa de 21 años de edad no se había referido a su posible regreso al combinado ‘cafetero’, que se viene preparando y probando jugadores para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Sin embargo, el miércoles 12 de noviembre de 2025 hubo noticia en Turquía sobre Durán y la Selección, justo en la antesala de los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, programados para los días sábado 15 y 18 martes del mismo mes, respectivamente.

Lo particular es que la prensa del Bósforo deslizó que Durán habría estado en contacto con el elenco nacional y que hizo una singular solicitud.



“Jhon Jáder Durán pidió perdón a la Selección Colombia”

Así lo señaló el diario turco Skorer, que dio a entender que el delantero antioqueño habría sido llamado al combinado patrio y que este habría rechazado la citación porque se querría poner en su mejor nivel físico y futbolístico.

“Pidió perdón. El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió disculpas a la selección colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos”, apuntó el informativo.

Además, el periódico agregó que la actitud del paisa fue altamente valorada por su club: “Según se informa, la postura de Durán fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahce”.

Lo impactante de la revelación es que en suelo colombiano no se había hablado de una posible convocatoria al delantero, que desde que volvió a las canchas ha jugado 56 minutos y ha hecho un gol.

Ahora, se alista con sus compañeros para visitar al Rizespor en la Liga de Turquía y recibir al Ferencvaros de Hungría en Europa League el 23 y 27 de noviembres, respectivamente, ya que por ahora hay cese de actividades debido a las fechas FIFA.