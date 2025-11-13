Síguenos en::
Cristiano Ronaldo y una noche para el 'olvido'; expulsado y derrota 2-0 contra Irlanda

El 'bicho', quien no podrá jugar el próximo encuentro frente a Armenia; complicó su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Portugal. ¡Atención a lo que pasó!

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo en duelo contra Irlanda, por clasificatorias al Mundial 2026.
Foto: AFP.

