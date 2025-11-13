Camerún, afuera del Mundial 2026: eliminado en minuto final por RD Congo; gol 'imperdonable'

Publicidad
Camerún perdió 1-0 frente a la selección de la República Democrática del Congo con un gol que llegó en el primer minuto de adición del segundo tiempo y quedó sin opciones de ir a la Copa del Mundo.
El partido se disputó en la sede neutral de Rabat, Marruecos, y el ganador obtuvo el derecho de seguir en carrera hacía el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
Esta era una semifinal en procura por un cupo en el repechaje, motivo por el que hubo otra llave en la que Nigeria se impuso 4-1 en el alargue sobre Gabón.
Ahora, el domingo 16 de noviembre, también en Rabat, la República Democrática del Congo afrontará contra Nigeria la contienda definitiva para definir al equipo que irá a la repesca intercontinental que se llevará a cabo en marzo de 2026 con 6 selecciones en estadios de México.
Camerún, por su parte, tendrá que esperar 4 años más para volver a una Copa del Mundo, pese a que era uno de los clasificados habituales por África a este tipo de citas debido a la calidad de sus jugadores y a que prácticamente todo su plantel actúa en clubes de Europa.
Lo paradójico es que cuando se amplió a 9 el número de cupos para ir al torneo orbital, las potencias (Camerún y Nigeria) no pudieron conseguir tiquete directo, pasajes que quedaron en manos de Marruecos Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
El único gol de la confrontación fue obra de Chancel Mbemba luego de un tiro de esquina ejecutado cuando el reloj marcaba el minuto 90+1'. En ese instante no hobo marca para el definidor, que ni siquiera saltó para cabecear, pues el balón le cayó en los pies para definir a placer en plena área chica, desatención 'imperdonable' para un elenco como Camerún, que pagó caro el error.
En video, así fue la anotación:
CONGO DR STUN CAMEROON IN STOPPAGE TIME AND ADVANCE TO THE FINAL 🇨🇩 🇨🇩 🇨🇩— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025
THEY WILL FACE NIGERIA FOR A SPOT IN THE WORLD CUP ON SUNDAY ⚔️ pic.twitter.com/o4KKOYGMCq