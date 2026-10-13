Preocupación en la Selección Colombia femenina; dos de sus figuras salieron en camilla

La Selección Colombia femenina consiguió una nueva victoria frente a Venezuela, al imponerse 2-1 en el segundo partido preparatorio disputado en territorio venezolano, como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano por las situaciones físicas que protagonizaron dos futbolistas del combinado nacional: Ana María Guzmán y Daniela Garavito.

El compromiso estuvo marcado por varias interrupciones debido a los golpes y las molestias que sufrieron diferentes jugadoras. Entre ellas estuvieron Guzmán y Garavito, quienes encendieron las alarmas durante el encuentro frente a 'la vinotinto'.

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Ana María Guzmán, una de las preocupaciones de Colombia

En el segundo tiempo, el partido tuvo constantes pausas por la intervención de los cuerpos médicos de ambas selecciones. Ana María Guzmán fue una de las futbolistas colombianas que requirió atención, en medio de un compromiso disputado y con varias acciones que exigieron físicamente a las protagonistas.

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La situación generó preocupación en el conjunto dirigido por Ángelo Marsiglia, teniendo en cuenta la importancia de mantener a sus jugadoras en buenas condiciones para los próximos retos internacionales. Y es que todo ocurrió en una acción donde la lateral derecha fue a marcar a su rival, la pierna se le trabó y cayó al suelo con gestos de dolor.



A pesar de que intentó ponerse de pie, fue imposible y, de inmediato, se pidió la sustitución. El panorama se puso más oscuro al ver que se tomaba a la altura de la rodilla, que salió en camilla y que caminar le era casi imposible.

La Selección Colombia femenina venció 2-1 a Venezuela en partido preparatorio Federación Colombiana de Fútbol

Daniela Garavito salió en camilla tras un choque de cabezas

El momento más delicado del compromiso se produjo tras un fuerte choque de cabezas entre la venezolana, Verónica Herrera, y la colombiana, Daniela Garavito. La acción obligó a detener el partido para que ambas jugadoras recibieran asistencia médica. Sin embargo, la situación de la futbolista colombiana generó especial inquietud, pues tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla.

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La imagen de Garavito siendo retirada del campo se convirtió en uno de los episodios más preocupantes de una tarde que también dejó varias acciones de contacto físico.