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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A jugadora de Selección Colombia femenina la borraron en Palmeiras y dejó sentido mensaje

A jugadora de Selección Colombia femenina la borraron en Palmeiras y dejó sentido mensaje

Dicha futbolusta de la Selección Colombia femenina lamentó haber quedado por fuera de la Copa Libertadores, pero le deseó los mejores éxitos a sus compañeras del Palmeiras.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Katherine Tapia en uno de los partidos con la Selección Colombia.
Katherine Tapia en uno de los partidos con la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

Katherine Tapia aclaró los motivos de su ausencia en la convocatoria del Palmeiras para la Copa Libertadores femenina luego de que se desatara la controversia por su salida de la lista del 'verdao' para el certamen continental. La arquera de la Selección Colombia emitió un comunicado explicando todo.

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La oriunda de Santa Cruz de Lorica detalló que la situación correspondió a un problema familiar urgente, y que la llevó a solicitar un adelanto de su viaje a Colombia, antes de sumarse al combinado 'tricolor' para la fecha FIFA.

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“Desde hace varios meses, mi familia atraviesa una situación personal muy difícil que ha afectado profundamente mi tranquilidad y bienestar emocional. Por eso, llegó un momento en el que sentí que necesitaba estar junto a ellos”, expresó la guardameta en su escrito en sus redes personales.

Katherine Tapia en la Selección Colombia
Katherine Tapia en la Selección Colombia
@Conmebol

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A pesar de haber notificado la situación a la dirección deportiva del club y asumir las posibles consecuencias, la golera titular de la Selección Colombia femenina de mayores lamentó la forma en que se le notificó su exclusión del torneo que preside la Conmebol.

“Lo que sí me ha dolido profundamente es que, después de cuatro años de entrega, trabajo y compromiso, me enterara a través de una comunicación en el grupo del equipo de que no formaría parte de la Copa Libertadores, sin haber tenido previamente una conversación personal”, manifestó Tapia.

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Finalmente, la jugadora confirmó que su contrato con Palmeiras sigue vigente, ratificó su compromiso profesional y envió un mensaje de apoyo a sus compañeras para la Copa Libertadores femenina 2026, certamen que dará su puntapié inicial el próximo 15 de octubre, en Ecuador.

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El listado del Palmeiras para la Copa Libertadores femenina 2026:

  • Tainá (Suplente)
  • Ana María Guzmán
  • Poliana
  • Giovanna Campiolo
  • Fe Palermo
  • Brena Carolina
  • Diany Martins
  • Glaucia
  • Bia Zaneratto
  • Taina Maranhão
  • Pati Maldaner
  • Emily Assis
  • Antonia Silva
  • Andressinha
  • Carla Tays
  • Natascha
  • Duda Santos
  • Lorena Benitez
  • Raissa Bahia
  • Melanie Chirinos
  • Ravena
  • Rhay Coutinho
  • Joselyn Espinales

¿En qué grupo está Palmeiras para la Copa Libertadores femenina?

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Las 'verdao' integran la zona B junto a Independiente del Valle (Ecuador), Club Atlético Belgrano (Argentina) y Club Universitario de Deportes (Perú), y su debut está pactado para el 15 de octubre contra la escuadra peruana.

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