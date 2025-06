¿Quién es Luis Javier Suárez, el goleador en España llamado a la Selección Colombia?

Luis Javier Suárez es de esos talentos fugados de nuestro país. Prueba de ello es que solamente jugó en Itagüí Leones, entre 2015 y 2017, y ni siquiera debutó en la primera división, su carrera deportiva se ha desarrollado a nivel internacional. Hoy el delantero samario es noticia y foco de interés luego de haber sido llamado a la Selección Colombia de mayores, de cara a los partidos contra Perú y Argentina, de los días 6 y 10 de junio, de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué equipos ha jugado Luis Javier Suárez?

Luis Javier Suárez, de 27 años y nacido en Santa Marta, inició su correría por clubes de Europa desde 2017 cuando se marchó a buscar oportunidades. Así llegó a Granada B, del fútbol español, en donde comenzó a escribir su historia. De ahí se marchó al Watford de Inglaterra, al que le prestó sus servicios entre 2017 y 2020.

Suárez también jugó con Real Valladolid B, Nástic de Tarragona, Real Zaragoza, una segunda etapa en Granada, Olympique de Marsella, de Francia, y desde 2023 y hasta la fecha se encuentra en Almería, del que es una de máximas figuras del ascenso del balompié ibérico.

Y es que el colombiano acumula 27 goles, en la temporada 2024/2025, llamando la atención de propios y extraños y siendo destacado por los medios de comunicación y también gozando de la admiración de los seguidores del Almería.

Ahora, Luis Javier Suárez recibió un llamado del seleccionador Néstor Lorenzo, quien le dio su voto de confianza en una posición en la que se cayeron por lesión Jhon Córdoba y también Santos Borré.

¿Qué dijo Luis Javier Suárez?

Recientemente, en una entrevista exclusiva con Gol Caracol, Luis Javier Suárez se refirió sobre su excepcional presente deportivo. "Bueno, yo creo que a nivel individual es el punto de madurez en el que estoy. He hecho toda mi carrera aquí en el fútbol español. Tuve un paso pequeño por Marsella, pero, como se dice, no estaba en el punto idóneo en ese momento. Creo que ahora he encontrado esa plenitud de confianza, de conocerme físicamente como jugador, cuáles son mis fuertes, y la verdad que lo estoy aprovechando al máximo”.