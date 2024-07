Richard Ríos: "Con Endrick tengo una buena amistad; es un jugador que marca diferencias"

El encuentro de este martes 2 de julio podría protagonizar un emotivo reencuentro entre Richard Ríos y Endrick, dos jugadores que comparten cancha con Palmeiras, pero que ahora deberán enfrentarse ‘mano a mano’ por Copa América, en el duelo entre Colombia y Brasil.

No obstante, el cariño y respeto del uno al otro es mutuo, así como lo dejó reflejado el futbolista ‘cafetero’ en la rueda de prensa previa al partido. Enfatizando en su gran relación y destacada calidad del joven brasileño, Ríos también avisó a Néstor Lorenzo sobre el inminente peligro que podría generar la ‘canarinha’ con la sola presencia del atacante en cancha.

“A Endrick ya muchos lo conocen, es un jugador muy fuerte para la edad que tiene es extraño la fuerza que tiene y el nivel de juego que puede generarle al equipo, pero la verdad no tengo la más mínima idea si será titular o no. Tengo una muy buena amistad con él y siento que en el equipo en el que él está (Brasil), lo van a buscar, porque es un jugador que puede marcar diferencias”.

Endrick y Richard Ríos con el Palmeiras. Foto: Getty Images.

*Otras declaraciones de Richard Ríos, previo al duelo contra Brasil:

El cariño de la gente en Estados Unidos…

“A veces mis compañeros o el cuerpo técnico no lo hacemos no porque no queramos, más bien porque tenemos una agenda un poco complicada, hay que cumplir horarios, pero todos queremos estar ahí, sentimos el cariño de la gente que están en los hoteles y en los estadios. Se nos es imposible firmar más de treinta mil camisas, pero pasar ese mensaje, que todos sentimos ese apoyo y que nos hace feliz”.

¿Su estilo de juego es brasilero?

“Aparte que sienta yo que tengo mucho fútbol brasilero, es más como el estilo del fútbol sala, porque como muchos saben fui criado en ese deporte, entonces se nos hace como más popular decir que es de Brasil porque es donde más se practica ese deporte; en Colombia no lo juegan tanto. Entonces siento que por eso dicen que es un poco brasilero, pero mi estilo es más de fútbol sala”.

“Es muy visible lo que hago en campo a lo que me dio el fútbol sala, que es estar pisando la pelota, algo tan simple como es el control, a veces no domino la pelota con interno sino que con la planta, es algo que tengo desde mis inicios y me ayuda bastante en el campo a liberarme más rápido de los rivales, a ser más veloz en espacios más reducidos”.

¿Qué significa Brasil para usted?

“Brasil es un país que me recibió de la mejor manera, habla bien de mí y eso deja ver que los colombianos que están en Brasil hacen las cosas bien y abren las puertas para le gente que viene atrás. Yo el partido no me lo tomó personal, lo que sí es la competencia, porque es algo importante para mí, es algo con lo que siempre soñé. Agradecido con Brasil porque me abrió las puertas”.