Richard Ríos: "Estoy feliz por estar en la selección; jugar la Copa América era mi sueño"

Este lunes 1 de julio, previo al duelo frente a Brasil por Copa América, Richard Ríos atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, analizando lo que será el encuentro frente a la ‘canarinha’ y revelando algunas de las claves por las que la ‘tricolor’ actualmente lleva 25 partidos invicta.

Inicialmente, el mediocampista de 24 años habló de su cercana relación con el fútbol brasileño, en donde se dio a conocer e inició en el profesionalismo: “Estoy feliz de estar aquí, feliz por estar disputando mi primera Copa América, por estar haciendo el trabajo que venimos haciendo todo el equipo, no me lo tomo muy a personal, pero sí estoy muy feliz por poder estar aquí y enfrentar a un rival como lo es Brasil, que es una potencia mundial muy fuerte”.

“Tengo mucho que agradecerle a Brasil porque me fui muy joven y fue donde me abrieron las puertas, entonces estoy muy agradecido con Brasil, pero no me lo tomen muy a personal, siento que debo seguir haciendo lo que estoy haciendo aquí”, agregó Richard Ríos en ruda de prensa, eso sí, dejando claro que no se tomará personal este encuentro.

Sumado a eso, el referente en el centro del campo ‘tricolor’, habló del invicto, afirmando que eso no los hace favoritos de ninguna manera para el duelo contra la ‘canarinha’: “Yo creo que son más partidos como invicto, pero siento que eso no llega a ponernos como favoritos, porque tengamos 20 partidos o 30 o menos; siento que lo que está haciendo el grupo es la unión, que tenemos tanto dentro como fuera, y que todos somo una familia tato dentro como fuera y eso nos está ayudando mucho dentro del campo”.

Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia. Foto: AFP

*Otras declaraciones:

¿Cómo manejar el tema de las tarjetas amarillas?

“Siento que la tarjeta es algo que puede condicionar a un jugador porque si tengo una amarilla entonces podría perderme el próximo partido, pero no me genera ansiedad o algo porque eso pasa en nuestros clubes y selecciones y hay que saber jugar con una tarjeta amarilla. Va a haber una persona que tiene el poder dentro del campo, entonces hay que hacer las cosas bien y llevar el juego de la mejor manera y las decisiones del que esté ahí sean las mejores”.

Su relación con los aficionados…

“Referente a lo de los hinchas, siento que soy una persona que viene, como muchos de mis compañeros, en una calidad de vida muy poco baja cuando éramos jóvenes, pasé mucho por eso, por estar ahí hasta cierta edad de la que tengo ahorita, estar ahí viendo a mis ídolos, apoyándolos o gritando, queriendo una firma y algún día llegaron a firmarme una foto y sé lo feliz que me hizo eso, sé lo feliz que puede hacer eso a una persona”.

Su reclamo en el duelo frente a Costa Rica…

“Siento que lo que pasó en el partido contra Costa Rica, son cosas momentáneas que suceden, me refiero a lo de la tarjeta amarilla. En ese momento me molesté porque claramente sentí que no era una jugada para amonestación, pero por eso hay una persona con un mando en el campo, que toma las decisiones y que hace lo que cree que es justo. Yo no reí que era para tarjeta amarilla y terminó dándomela”.