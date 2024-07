Néstor Lorenzo: "Más allá de estar clasificados, queremos terminar en el primer lugar del grupo"

En la Selección Colombia están puliendo los últimos detalles para lo que será el partido contra Brasil, este martes 2 de julio en Santa Clara, California. La 'tricolor' ya está clasificada para los cuartos de final de la Copa América, pero todos en el plantel, incluido, el DT Néstor Lorenzo, se enfocan en que van por ese primer lugar en el grupo D.

El técnico argentino junto con Richard Ríos comparecieron este lunes en rueda de prensa y allí dieron su concepto de lo que será el compromiso contra la 'canarinha'.

Lorenzo sostuvo en una de sus declaraciones que contra Brasil "no te puedes distraer nunca, ni al principio ni al final. La idea es mantener el control del partido, pero es difícil también, cada partido propone otras dificultades y otros retos y ojalá que mañana (martes) podamos controlarlo".

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

Publicidad

- El tema de las tarjetas amarillas que tienen los jugadores de Colombia...

"Las amarillas sí, hay que tenerlas en cuenta para no sumar una doble amonestación, una nueva amarilla, por la causa que no sea justificable; si es evitable más vale que sí. Tenemos que tener la madurez de jugar en estas circunstancias porque pasa en los certámenes importantes, jugamos con esa legislación".

Jugadores de Colombia celebrando el triunfo vs Costa Rica. Foto: AFP

Publicidad

"A los amonestados, la prioridad es salir primero en el grupo, más allá de estar clasificado, queremos terminar en el primer lugar. Y nosotros, cuando decimos que es fina la línea entre un jugador y otro, si cuidamos a uno porque está amonestado, estamos como que (...) El equipo va a salir a jugar el partido de la mejor manera y los que estén esperando la oportunidad tendrán que demostrar cuando le toque, la idea es saber jugar con las situaciones estas que dan".

La clave para que Colombia sea favorita contra Brasil...

"Siento que contra Brasil nunca se es favorito, es un equipo con historia y nosotros estamos recién escribiendo unas páginas de esta historia que Colombia tiene, que es muy buena en algún curso de la historia, pero que aspiramos a más, a mejorar, a mantenerla, que eso fue lo que de pronto nos costó, con Brasil nunca se es favorito, jugaremos a lo mejor nuestro para estar a la altura".

¿En qué se le parece este partido de Brasil con respecto al último duelo?

Publicidad

"El contexto es distinto, pero se asemeja en gran cantidad de jugadores que van a repetir y en la trascendencia que le damos nosotros de competir contra los mejores del mundo. Hasta el estilo que proponía el anterior técnico y este (de Brasil), no va a ser igual".

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. Foto: AFP

Más análisis de Brasil, su próximo rival en Copa América

Publicidad

"Lo venimos siguiendo desde que salió el sorteo, en estos partidos de Copa América lo miramos más por video porque teníamos trabajo interno, conocemos cómo se maneja, cómo ha cambiado su idea de juego y todo, estamos trabajando en eso. Esperemos seguir mejorando, no imagino un partido peloteando a Brasil por más que nos encantaría".

La lesión de Jhon Jáner Lucumí, cómo evoluciona?

"Lucumí esta evolucionando muy bien, lo vamos siguiendo día a día, para el partido de mañana no va a estar, esperemos el próximo".

El tema de las sanciones a los DT's por salir tarde en el entretiempo...

Publicidad

"Tenemos un tiempo dentro del vestuario donde estamos pendientes de salir a tiempo, no lo manejamos los técnicos directamente, pero somos los técnicos sancionados, le puede pasar a cualquiera, esperemos que no suceda a nosotros; creo que es un poquito exagerada, pero eso lo tendrá que decidir otra gente en otros estamentos".

Los buenos jugadores que hay tanto en Colombia como en Brasil

Publicidad

"Creo que son imprevisibles, tienen la característica de sorprender de cualquier manera; eso es lo que los hace distintos. Hay que temporizar y hay que ser un buen defensor para controlarlos, mañana (martes) va a haber dentro del campo buenos jugadores para que se de un lindo espectáculo".

Palabras de elogio para Richard Ríos

"No tuve la oportunidad de hablar con Ferreira, simplemente me guié por Richard por lo que venía haciendo, incluso cuando no era titular, el otro día dije que no ha alcanzado el techo, va a ser un jugador de élite si sigue por este camino, al equipo le da un poco de todo , es un jugador que puede ser útil para cualquier equipo y por eso está donde está".