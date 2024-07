¿Richard Ríos jugará contra Argentina la final de Copa América?: Néstor Lorenzo respondió

Este domingo 14 de julio, la Selección Colombia enfrentará a Argentinapor la gran final de la Copa América 2024, que se disputará en Miami. Y como es costumbre, previo al encuentro se realizó una conferencia de prensa con el técnico de cada equipo.

En este caso, Néstor Lorenzo fue el encargado de tomar la palabra ante los medios de comunicación, este sábado, enfatizando específicamente en un tema que ha generado gran expectativa y diferentes reacciones, sobre todo en el entorno 'tricolor'. Se trata de la presencia o no de Richard Ríosen el duelo frente a Argentina.

Y es que, en el encuentro contra Uruguay por la semifinales de la Copa América, el mediocampista colombiano salió del campo entre llanto y dolor, misma razón por las que las alarmas se encendieron en la Selección Colombia. No obstante, parece ser que su estado de salud no es tan grave como se pensaba inicialmente y al final es una de las opciones para Néstor Lorenzo, quien lo tiene en mente para ser inicialista en la final de este domingo.

"Richard Ríos sigue evolucionando bien, está un poco mejor, así que mañana (domingo) miraremos si está apto para el partido", fueron las palabras del entrenador de la 'tricolor' este sábado en rueda de prensa, dejando abierta la posibilidad para que el centrocampista del cuadro 'cafetero' diga presente frente a la 'albiceleste', en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lesión de Richard Ríos Foto: AFP

Cabe destacar que el encuentro entre la Selección Colombia y Argentina, que iniciará a las 7:00 p.m. (hora colombiana), tendrá transmisión exclusiva de Gol Caracol y www.golcaracol.com (ONLINE).

La ‘marea tricolor’ en Estados Unidos

Néstor Lorenzo no dejó pasar la oportunidad de referirse al multitudinario apoyo que han recibido por todo el territorio norteamericano durante la Copa América, que finalizará este 14 de julio en Miami. Es por eso que, en la conferencia de prensa previo a la final, destacó a los hinchas ‘cafeteros’.

“Los colombianos, qué puedo decir, no hay hinchas más fanáticos. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a la final o un premio del cielo, que no haya que esperar tanto, estar ahí arriba siempre; no es siempre, en el equipo hay futuro jugadores jóvenes que le van a dar mucho a la selección y que esto dure y siga creciendo, que ya no se sorprendan tanto para llegar a un instancia así; hay que estar entre los mejores”, citó de manera contundente el estratega argentino.