‘Dibu’ Martínez sorprendió y habló de James Rodríguez, antes de la final de Copa América

Emiliano ‘Dibu’ Martínez le tiene respeto a la Selección Colombia y por supuesto sabe de la calidad del capitán de la ‘tricolor’, James Rodríguez, por lo que este sábado en la rueda de prensa previo a la final de la Copa América 2024, el arquero de Argentina habló del ‘10’ de nuestro país.

El reconocido guardameta no dudó en resaltar al mediocampista cucuteño, quien ha sido el mejor jugador del certamen internacional de Conmebol, y el de más experiencia y calidad.

¿Qué dijo Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre James Rodríguez?

“Sabemos la zurda que tiene James, es de las mejores del mundo, trabajare más, trataré de ayudar en el juego aéreo, podría haber salido más, trataré de trabajarlo. No solo el juego aéreo, Colombia tiene flechas por las bandas, un delantero que aguanta todo, es un juego que tengo que valorar”, destacó el polémico arquero resaltando las condiciones del ‘10’ pero también del equipo de Néstor Lorenzo.

De otra parte, Emiliano ‘Dibu’ Martínez hizo un recuento de las duras selecciones que hubo en la Copa América 2024 y terminó una vez más destacando la calidad de nuestra ‘tricolor’.

"Jugar con 38 grados y 11 contra 11, todo es complicado. Ecuador nos complicó en un partido que fue muy físico, Ecuador se merecía el empate. Al técnico de Canadá lo conocía en Leeds. Colombia tiene jugadores de gran potencial como James, Luis Diaz, a quien lo conozco de la Premier League”, aseveró.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia en la Copa América 2024, celebra uno de sus goles Getty Images

Acá más declaraciones de Emiliano ‘Dibu’ Martínez previo a la final de Copa América de Colombia vs Argentina:

*Las finales se juegan diferente

"Todos tiene un plan, hasta que se juega la final, hay muchos factores que en una final no se ven. Tenemos la fortuna de jugar y ganar las finales, pero las finales se juegan. Se tratan de jugar, pero cuando ya no hay más plan y cuando las cosas no te salen, el corazón juega un papel muy importante en eso".

*En Argentina siempre hay ganas de ser campeones

"Ser campeón de todo no significa que no estamos motivado, estoy más motivado hoy que en la previa de la Copa América pasada, quienes dicen que hoy no estamos motivados por ser campeones del mundo y demás, están totalmente equivocados".

Recuerde que el partido de la final de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Argentina se podrá ver EN VIVO, como siempre, por Gol Caracol y www.golcaracol.com. La previa comenzará a las 5:00 p.m. y el encuentro iniciará a las 7:00 p.m.