Lionel Scaloni: "Que los hinchas de Colombia y Argentina vivan una fiesta, eso lo deseo"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, llamó a los aficionados de su país y de Colombia a vivir la final de la Copa América 2024 como "una fiesta y con alegría" y condenó los actos violentos vividos por familiares de los jugadores de Uruguay en las semifinales contra los cafeteros.

Así acá, los conceptos del entrenador argentino hace pocos minutos.

Lionel Scaloni entrenador de Argentina. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

Publicidad

¿Qué opinión le merecen los desmanes en el final de Colombia vs. Uruguay?

"Tiene que ser una fiesta a la par de la alegría de poder ganar un titulo, seria una alegría que termine bien, las imágenes fueron tristes y yo creo que cualquiera que esta en esa situación hubiera actuado de esa manera, tuvimos un hecho parecido en el Maracaná, las imágenes son feas, no se si hay que culpar a alguien o no, pero ver a la familia en un tumulto o que esta cerca es desesperante, hay que mirar un poco eso, sobre todo los jugadores que son los protagonistas, les decimos que sean ejemplo pero no se cuantos actuarían de otra manera, espero que no pase".

¿Qué decirle a los hinchas de cara a la final Colombia vs. Argentina?

"Que mañana los hinchas argentinos y colombianos vivan una fiesta y lo deseo con el corazón, estará la familia de todos los futbolistas, amigos y no podemos estar pensando en que pueda pasar algo, debemos aprender de una vez por todas".

Publicidad

¿Qué dijo Emiliano 'Dibu' Martínez de la violencia tras Colombia vs. Uruguay?

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de Argentina - Foto: JUAN MABROMATA/AFP

"Leo' Scaloni habló bien sobre el tema, nos pasó en Brasil, tenía familiares cerca había gente que pegaba batazos a chicos y mujeres, es feo de verlo, no es algo que planearía hacerlo. Pero si ves a tus padres que les están pegando es una reacción normal, lo que paso con Darwin, Olivera...Estoy triste y estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Hay una final, mucha tensión, la gente toma más alcohol, hay que redoblar la seguridad y que se eviten tantas peleas, disfrutar, y que si se gana o se pierde; hay que disfrutar que los dos equipos están en una final", dijo 'Dibu' Martínez.