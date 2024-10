Richard Ríos rechazó crítica de seguidora y respondió con todo: "No influencio a nadie"

Richard Ríos y la Selección Colombia se encuentran concentrados de cara al duelo por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 , cuando visiten El Alto para enfrentar a la Selección de Bolivia, en un partido que se viene 'calentando' con polémicas declaraciones desde hace varios días.

En medio de los días previos al duelo por la doble fecha FIFA del mes de octubre, Richard Ríos fue motivo de conversaciones en el país, y no precisamente por sus habilidades dentro de la cancha, sino por su capacidad de contestar a las críticas de manera contundente: "Yo simplemente soy un futbolista, no influencer", fueron algunas de sus palabras en una publicación en la red social Instagram.

La publicación en cuestión fue realizada el 11 de septiembre por el propio jugador, dejando ver en imágenes del partido que la Selección Colombia le ganó 2-1 a Argentina, en Barranquilla, por la octava jornada de Eliminatorias Sudamericanas .

Mientras que la mayoría de los mensajes eran de apoyo, agradecimiento y halagados para el futbolista militante en el Palmeiras de Brasil, hubo uno que llamó la atención a tal punto que el propio Richard decidió contestar fuertemente, con los 'taches arriba'.

“Por favor eres un buen futbolista pero piensa en la nueva generación, estás influenciando a los menores de edad que te admiran para pintar su cabello y tatuarse, sería bueno que hicieras una campaña de prevención y mencionar en tus publicaciones para los adolescentes que esperen su mayoría de edad para tomar la decisión de tatuarse y pintarse el cabello por favor”, fue el mensaje que le dejó una seguidora al futbolista hace tan sólo un par de días, sobre la publicación realizada hace casi un mes, en la que Ríos se dejaba ver sin camiseta y de espaldas, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Rápidamente el comentario fue motivo de réplicas que estaban en contra de lo escrito por la seguidora, que a pesar de no insultar al futbolista, con su mensaje le entregó la responsabilidad de 'educar' a los jóvenes, por lo que el mediocampista de 24 años no dudó en contestar fuertemente, diciendo: “Yo no influencio a nadie. Los valores y las influencias vienen desde la casa, por sus padres. Yo, simplemente, soy un futbolista, no un influencer”.

La respuesta de Ríos se hizo viral en las redes, recibiendo comentarios como que había 'peinado' a la seguidora, expresión que hace referencia a que su respuesta había sido contundente y había dejado sin palabras a la crítica, ¿Tuvo razón Richard en contestar así, o fue muy agresivo con la crítica de su seguidora?

