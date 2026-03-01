Salida en falso de la Selección Colombia femenina, en la Shebelieves Cup: Canadá ganó 4-1

Debut con derrota de la Selección Colombia femenina en la Shebelieves Cup 2026. La 'amarilla' tuvo posesión del balón, pero no tuvo 'finura' en el último cuarto de cancha, algo que sí aprovechó Canadá para quedarse con el triunfo por 4-1 en el Geodis Park, en la ciudad de Nashville, este domingo. El gol de la 'tricolor' fue obra de Leicy Santos desde el punto blanco de penalti.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se 'activaron' rápidamente en el campo de juego por la banda con Linda Caicedo y Manuela Vanegas, ejecutando una serie de paredes, mientras que 'les rouges' le apostaron al talento de Emma Regan, quien siempre tuvo la intención de encontrar arriba a Marie-Yasmine Alidou y Jordyn Huitema.

El correr del reloj mostró la iniciativa de Colombia y teniendo a Ana María Guzmán como 'revulsiva' por la lateral derecha, incluso la 'Mona' se animó un par de veces por la vía de la media distancia; sus lanzamientos pasaron cerca de la portería custodiada por Kailen Sheridan.

Vanessa Gilles anotó el primer gol de Canadá contra la Selección Colombia femenina, en la She Believes Cup AFP

Pero las campeonas de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 reaccionaron, y en un par de jugadas con pelota quieta, pusieron en aprietos a la zaga 'cafetera'. Pasada la media hora de juego llegó el tanto del seleccionado norteamericano. Tras un cobro de tiro de esquina, Vanessa Gilles le ganó a Marcela Restrepo en el aire y cabeceó para el 1-0 en el marcador y venció a Katherine Tapia; el pase fue de Janine Sonis.



Tras irse arriba en el tablero, Canadá creó otra intención clara al arco de Tapia, esta vez fue un cabezazo de Huitema tras un centro de Pridham. ¡Hubo susto!

Colombia tuvo una acción para el empate antes de cerrar el telón en la primera parte. Linda recibió la pelota, con su velocidad dejó a su marcadora en el camino y luego habilitó a Ilana Izquierdo, quien sacó un remate que pasó cerca al arco custodiado por Kailen Sheridan.

La segunda parte comenzó con cambios para las canadienses, e inmediatamente estrellaron dos pelotas en los palos. Primero con Alidou y luego fue Gille; esto tras un cobro de tiro de esquina.

Colombia 'apuró' con Linda, Leicy Santos y Gisela Robledo, quien fue una de las modificaciones en el complemento. No obstante, la determinación en el último cuarto de cancha falló en las de Marsiglia.

Canadá encontró el 2-0 en el tablero gracias a un golazo de Janine Sonis. La '16' ejecutó con pierna derecha por encima de la barrera y dejó sin opciones a Tapia, que vio cómo el balón inflaba la red. Luego, al 73', Sydney Collins aprovechó un rebote para 'liquidar' el 3-0.

La 'tricolor' encontró el descuento al 81' por intermedio de Leicy Santos. La cordobesa convirtió el 3-1 parcial desde el punto blanco del penalti. Pero 'les rouges' anotaron un tanto más con Nichelle Prince, y Robledo vio la roja en las 'cafeteras'.

Ahora, Colombia deberá recuperarse en su siguiente reto frente a Argentina el miércoles 4 de marzo.

Leicy Santos, mediocampista y capitana de la Selección Colombia femenina, anotó en la She Believes Cup Getty Images

Ficha técnica:

Canadá: Kailen Sheridan; Janine Sonis, Jade Rose, Vanessa Gilles, Gabrielle Carle; Emma Regan, Jessie Fleming, Marie-Yasmine Alidou, Delaney Baie Pridham; Holly Ward y Jordyn Huitema.

Directora técnica: Casey Stoney

Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniel Arias, Manuela Vanegas, Daniela Caracas; Marcelo Restrepo, Ilana Izquierdo; Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo; Valerin Loboa.

Director técnico: Ángelo Marsiglia.

Goles: Leicy Santos (81', de penalti) para Colombia. Vanessa Gilles (21'), Janine Sonis (61') y Sydney Collins (73'). en Canadá.

Expulsada: Gisela Robledo (82').

Estadio: Geodis Park. (Nashville, Tennessee).

Jornada: primera fecha de la Shebelieves Cup 2026.