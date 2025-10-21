Se filtró nueva indumentaria de Selección Colombia para Mundial 2026; se vio a nivel internacional

La Selección Colombia ya comenzó su preparación para el Mundial 2026 al que regresó luego de la ausencia en Qatar 2022. La victoria 4-0 sobre México y el empate 0-0 con Canadá ponen ya la mirada en lo que será la participación en el certamen orbital de la FIFA el próximo año.

Y mientras a nivel deportivo el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se alista para su acción, la marca que viste a la 'tricolor' sigue sacado nueva indumentaria para lo que será la presencia de nuestro combinado nacional en Estados Unidos, México y Canadá. Sumado a la camiseta, que se conoció hace algunas semanas, ahora se filtró la que será la chaqueta para el momento de los himnos, antes del arranque de los partidos.



Así será la nueva chaqueta de himnos de Selección Colombia en Mundial 2026

El medio reconocido por tener en exclusiva las prendas de los equipos y selecciones, 'Footy Headlines', dio a conocer este martes 21 de octubre la que será la nueva prenda de la 'tricolor' para cuando se entone el himno nacional en los estadios del torneo orbital de la FIFA el próximo año.

"La chaqueta himno de Colombia 2026 combina una base azul marino oscuro con los tres colores nacionales de Colombia: rojo, amarillo y azul", detallaron en el citado portal, que denominó esa mezcla como algo "de manera audaz e inconfundibles".

Esta indumentaria para la Selección tiene varios detalles que la hacen diferente, en especial por los "amplios paneles en los hombros y las Tres Franjas de gran tamaño", y con "paneles laterales amarillos y la parte inferior de las mangas es azul brillante", todo eso para lograr "una representación completa de la bandera colombiana en toda la prenda", tal y como explicaron tras dar a conocer en exclusiva esta chaqueta.



Extraoficialmente se dice que tanto la nueva camiseta, como otras indumentarias de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 saldrán a la venta en el próximo mes de noviembre, también a falta de presentación por parte de la FCF y de la marca patrocinadora de la 'tricolor', que ha vestido a nuestro combinado nacional en las más recientes participaciones en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

Tras los partido preparatorios de octubre contra México (4-0) y Canadá (0-0), ahora el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene un encuentro frente a Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre, en Fort Lauderdale, Florida, a las 7:00 p.m.

Otro de los compromisos que se iba a disputar era frente a la selección de Nigeria, pero por la disputa del repechaje de dicho elenco en las Eliminatorias africanas, no será posible por calendario, por lo que se menciona que están en la búsqueda de un nuevo rival para el próximo mes.