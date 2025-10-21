"La Selección Colombia puede dar la sorpresa y llegar a la final del Mundial 2026"

A meses todavía para que la Selección Colombia haga su debut en la Copa del Mundo, una de las leyendas e ídolos del combinado ‘tricolor’ se refirió al papel que podría tener este equipo en el torneo del próximo año, dejando claro que hay que aspirar por lo más grande.

Se trata de Leonel Álvarez, quien además de figurar en el combinado ‘cafetero’ como futbolista, también tuvo su paso por el banquillo del combinado colombiano, dirigiendo varios partidos para las clasificatorias rumbo al Mundial 2014.

No obstante, ahora como un espectador más, el entrenador de 60 años analiza el presente de la Selección Colombia, en quien ve potencial para hacer una destacada presentación en el certamen mundialista, que se realizará entre Estados Unidos, México y Canadá.

"Me dirán QUE SOY LOCO, pero yo creo que Colombia puede dar una gran sorpresa y llegar a semis o A LA FINAL DEL MUNDIAL "



Leonel Álvarez y su confianza en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo



▶️ Vive #ESPNEquipoFColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pM0vIEp4iE — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 21, 2025

“Es comprometernos todos. Yo pienso que tenemos jugadores como para hacer un papel muy digno y que obviamente es aspirar a llegar a la final. Creo que uno debe aspirar a cosas importantes, a cosas grandes; este es un grupo con muy buena combinación entre jugadores jóvenes y jugadores maduros, con mucho talento y que es el momento de salir a proponer, sin temor en ningún escenario", indicó de entrada Leonel Álvarez en entrevista con ‘ESPN’.



Sumado a eso, el actual entrenador de Atlético Bucaramanga habló de su deseo e ilusión por poder ver al cuadro ‘tricolor’ disputando una fase definitiva en el certamen mundialista del próximo año: “Tenemos un equipo que es muy competitivo, jugadores que están en equipos grandes y que al menos yo estoy muy ilusionado y visualizo, anhelo y deseo; tengo toda la energía en que Colombia, haciendo las presentaciones que corresponden a la calidad de jugadores que nosotros tenemos y que se suelten a jugar sin temor, estoy convencido de que podemos dar la gran sorpresa y llegar a esa semifinal o final de la Copa del Mundo”.

“Me dirán que soy loco, pero no, todos tenemos derecho a soñar. Creo que sería muy lindo que los mismos jugadores que han tenido todo este proceso se den este regalo, y desde luego, demostrar que tenemos una selección muy competitiva. Aquí también corre la dosis de la suerte, pero eso también es buscado a través de los buenos jugadores que tenemos, de la calidad de trabajo que tenga el equipo y que indudablemente, tenemos y debemos pensar en grande para llegar a ese último partido”, agregó Leonel Álvarez, dejando claro que ve con buenos ojos a Néstor Lorenzo y sus dirigidos para el torneo estelar de 2026.

Es importante recalcar que la Selección Colombia conocerá a sus rivales el próximo viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo en territorio norteamericano.

