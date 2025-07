"Tuve las mejores piernas para dejar atrás a Pogacar y Vingegaard, en el Tour de Francia"

El neerlandés Thymen Arensman, ganador de la décimo cuarta etapa del Tour de Francia, agradeció el trabajo de su compañero Carlos Rodríguez, que consideró "un lujo".

"Ganar una etapa en la carrera más importante del mundo es algo extraordinario. Casi no me lo puedo creer. Lo he logrado gracias a la ayuda de Carlos, un corredor muy fuerte que ha hecho un gran trabajo para mi. Es un lujo", señaló el ciclista del Ineos.

El ciclista de 25 años valoró más el triunfo porque lo consiguió tras haber disputado el Giro de Italia, lo que le obligó a un trabajo extra para estar en buena forma en el Tour.

El ciclista formó parte de la nutrida escapada del día, en la que también estaba Rodríguez, pero se fugó en solitario en el penúltimo puerto.

Thymen Arensman, ganador de la etapa 14 del Tour de Francia 2025. /AFP

"No tenía mucha renta, pensaba que no sería suficiente, porque por detrás vendían Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Pero lo he dado todo, he tenido las mejores piernas de mi vida y he conseguido mantener la distancia. Me he dejado la vida en Peyresourde", dijo.

"Es mi primer Tour, la carrera más grande del mundo. Venía aquí para ayudar a Carlos, pero también para jugar mis cartas. Fui segundo en el Mont Dore. También pude ganar una etapa en el Giro", señaló el corredor, se apuntó una etapa en la Vuelta a España del 2022.