La Selección Colombia Sub-17 arrancó su participación este sábado en el Mundial de Qatar 2026 con pie derecho al vencer 2-1 a un complicado rival como lo fue Japón, en el inicio de las competencias del grupo L en el certamen organizado por la FIFA.

El primer gol de los colombianos fue convertido en el minuto 5 por parte de Miguel Agamez, quien finalizó en buena forma una jugada de conjunto y definió acertadamente cuando lo habilitaron en el área de los rivales. Sin embargo, en los instantes finales del compromiso gracia a un penalti anotado por Samuel Martínez, se concretó la segunda diana de la tarde en Doha y la victoria.

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Aunque los japoneses se soltaron en la inicial, jugaron y manejaron el balón y se fueron al frente; el triunfo fue para los dirigidos por Fredy Hurtado. Y así, antes de finalizar el primer tiempo, el que empató de manera parcial fue Kakeru Saito.

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Hay que apuntar que el seleccionado colombiano mejoró en el segundo tiempo, se plantó mejor en el terreno de juego y terminó aprovechando el hombre de más que tuvo por la expulsión de Motosuna al minuto 77.



En Colombia solamente estuvieron en el complemento dos jugadores de experiencia como Simón Rojas, del Nacional, y Samuel Martínez, el número '10' que fue recientemente transferido al Liverpool de Inglaterra. El par de volantes aportaron y dieron luces en el manejo del balón en la zona media y en ataque.

Foto grupal de Colombia Sub-17 antes del partido ante Japón FCF

Al final, los nuestros festejaron ese debut triunfal y se lo dedicaron a un buen número de compatriotas que se hicieron presentes en el esecenario deportivo.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 deberá pasar la página de lo que fue el duelo contra los japoneses y así comenzará su preparación para el duelo del martes 24 de noviembre frente a Honduras, que se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y en Ditu, a las 10 y 30 de la mañana (hora de nuestro país).