La Selección Colombia Sub-17 tuvo su estreno en el Mundial Catar 2026 contra Japón, combinado que anotó su primer tanto a los 38 minutos.

Los nipones lanzaron un centro al área, Maki Kitahara bajó la pelota de cabeza y Kakure Saito apareció con un potente remate acrobático.

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Vea el gol de Kakeru Saito: