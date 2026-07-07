Vea el gran remate de Gustavo Puerta que por poco abre el marcador para Colombia vs. Suiza

La Selección Colombia en los primeros minutos del compromiso ha mostrado gran ímpetu que le ha permitido ser protagonista con la pelota y hacer daño en campo adversario.

La primer jugada más peligrosa sucedió al minuto 20' cuando la 'tricolor' tejió desde cmapo propio, pasando la pelota por James y al final le quedó a Gustavo Puerta que aprovechó un pequeño espacio y remató desde el borde del área al segundo palo, pero el arquero 'voló' y sacó la pelota al tiro de esquina.

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