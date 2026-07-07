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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gran remate de Gustavo Puerta que por poco abre el marcador para Colombia vs. Suiza

Vea el gran remate de Gustavo Puerta que por poco abre el marcador para Colombia vs. Suiza

El volante colombiano sorprendió con un fuerte remate desde el borde del área, pero el arquero suizo ahogó el grito de gol con una gran atajada. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Arquero de Suiza Gregor Kobel
Arquero de Suiza Gregor Kobel
AFP

La Selección Colombia en los primeros minutos del compromiso ha mostrado gran ímpetu que le ha permitido ser protagonista con la pelota y hacer daño en campo adversario.

La primer jugada más peligrosa sucedió al minuto 20' cuando la 'tricolor' tejió desde cmapo propio, pasando la pelota por James y al final le quedó a Gustavo Puerta que aprovechó un pequeño espacio y remató desde el borde del área al segundo palo, pero el arquero 'voló' y sacó la pelota al tiro de esquina.

Vea la jugada acá:

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