Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el tiro libre de Fabian Rieder que por poco abre el marcador para Suiza vs. Colombia

Vea el tiro libre de Fabian Rieder que por poco abre el marcador para Suiza vs. Colombia

Por medio de un tiro libre, el delantero suizo 'metió terror' en el pórtico de Colombia donde el cobro pasó muy cerca al palo derecho de Camilo Vargas. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
Comparta en:
Camilo Vargas con la Selección Colombia
Camilo Vargas con la Selección Colombia
AFP

En los primeros minutos de la etapa complementaria, la Selección Colombia lo ha sufrido, tras el gran poderío ofensivo que han mostrado los europeos.

Todo ocurrió al minuto 52' tras un tiro libre a favor de Suiza, el encargado de ejecutar el cobro fue Fabian Rieder que al rematar con pierna izquierda el balón cruzó la barrera y pasó muy cerca del palo derecho de Camilo Vargas, preocupando a todos en las gradas.

Vea la jugada acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Camilo Vargas

Selección Suiza

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad