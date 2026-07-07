Vea el tiro libre de Fabian Rieder que por poco abre el marcador para Suiza vs. Colombia

En los primeros minutos de la etapa complementaria, la Selección Colombia lo ha sufrido, tras el gran poderío ofensivo que han mostrado los europeos.

Todo ocurrió al minuto 52' tras un tiro libre a favor de Suiza, el encargado de ejecutar el cobro fue Fabian Rieder que al rematar con pierna izquierda el balón cruzó la barrera y pasó muy cerca del palo derecho de Camilo Vargas, preocupando a todos en las gradas.

Vea la jugada acá: