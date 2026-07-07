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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea la espectacular atajada de Camilo Vargas en partido de Colombia vs Suiza, por el Mundial 2026

Vea la espectacular atajada de Camilo Vargas en partido de Colombia vs Suiza, por el Mundial 2026

El arquero colombiano se vistió de héroe y protagonizó una increíble atajada que pudo ser el primer gol de Suiza en el partido. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Camilo Vargas en Colombia vs Suiza
Camilo Vargas en Colombia vs Suiza
AFP

Cerca de la media hora del partido entre Colombia y Suiza, el portero 'cafetero' protagonizó una gran atajada para ahogar el grito e gol de los europeos, que hasta hora, ha sido la más peligrosa del partido.

Todo ocurrió al minuto 29' cuando Fabian Rieder llegó con facilidad por sector izquierda por segunda vez, y pese a que Daniel Muñoz se estiró, el suizo logró sacar un remate que por fortuna vargas atajó y posteriormente Mojica sacó el balón del área.

Vea la jugada acá:

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