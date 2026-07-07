Vea la espectacular atajada de Camilo Vargas en partido de Colombia vs Suiza, por el Mundial 2026

Cerca de la media hora del partido entre Colombia y Suiza, el portero 'cafetero' protagonizó una gran atajada para ahogar el grito e gol de los europeos, que hasta hora, ha sido la más peligrosa del partido.

Todo ocurrió al minuto 29' cuando Fabian Rieder llegó con facilidad por sector izquierda por segunda vez, y pese a que Daniel Muñoz se estiró, el suizo logró sacar un remate que por fortuna vargas atajó y posteriormente Mojica sacó el balón del área.

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