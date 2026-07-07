Egipto lanzó fuerte señalamiento contra Argentina; "hubo cosas extrañas que todo el mundo ha visto"

Tras desaprovechar una ventaja de dos goles en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario y quedar eliminados del Mundial por Argentina (3-2), los jugadores egipcios, muy emocionados, lamentaron este martes haber perdido un encuentro que tenían "en las manos".

"Teníamos muy cerca la victoria. Son los pequeños detalles los que hacen la diferencia en los grandes partidos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hasta el último momento", declaró el portero Mostafa Shoubir, uno de los protagonistas del juego tras parar un penalti a Lionel Messi en la primera parte.

"Esto es un deporte colectivo", dijo al ser preguntado por su parada, "y estamos muy tristes, porque teníamos al partido en nuestras manos".



El delantero Mostafa Zico, autor del segundo gol africano pasada la hora de juego, se refirió también a la actuación arbitral, que poco antes del 2-0 anuló un gol a los egipcios por una falta a Lisandro Martínez en el inicio del contragolpe.

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"Hemos hecho un partido enorme frente al campeón del mundo. No sé qué ha pasado en la segunda parte. Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto. Ha sido tan claro como el sol en pleno día", declaró tras el partido.

Acción de juego entre la Selección Argentina vs. Selección de Egipto Fotografía de: AFP

"Desde el principio, entramos en la cancha sin miedo a nada. Todo el mundo ha visto que queríamos ganar. Estoy orgulloso de cada jugador egipcio en este torneo", añadió antes de referirse a la eliminación.

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"Lo sentimos y presento mis disculpas al pueblo egipcio". Por otro lado, en Argentina dijeron: "Ya pasaron cuatro años de Catar y lo que vinimos a hacer es a representar a nuestro país en un Mundial y ganarlo nuevamente", dijo Enzo Fernández al término del encuentro.

"Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido más allá de las adversidades", agregó el volante del Chelsea.

Liberando la tensión, Messi rompió en llanto en el Mercedes-Benz Stadium después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en el Mundial.

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, sobrevivió a una prueba aún mayor en una tarde en la que parecía que tenía toda la suerte en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

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El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21 pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.