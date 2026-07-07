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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el remate de Jhon Lucumí, que se estrelló en el palo en Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026

Vea el remate de Jhon Lucumí, que se estrelló en el palo en Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026

El defensor central tuvo una gran oportunidad en el tiempo extra, pero el travesaño le negó el gol frente a Suiza. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Cobro de Jhon Lucumí
Cobro de Jhon Lucumí
AFP

Colombia y Suiza han protagonizado un partido muy cerrado y con escasas opciones de gol. Sin embargo, en el tiempo extra, Jhon Lucumí estuvo muy cerca de abrir el marcador con una clara oportunidad.

Todo ocurrió al minuto 98' del encuentro, tras un tiro de esquina que cobró Juanfer Quintero a la mitad del área, donde allí se elevó Jhon Lucumí que con un certero cabezazo mandó el balón con dirección al arco, pero este pegó en el travesaño, ahogando el grito de gol a todos los colombianos.

Vea la jugada acá:

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