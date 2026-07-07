Vea el remate de Jhon Lucumí, que se estrelló en el palo en Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026

Colombia y Suiza han protagonizado un partido muy cerrado y con escasas opciones de gol. Sin embargo, en el tiempo extra, Jhon Lucumí estuvo muy cerca de abrir el marcador con una clara oportunidad.

Todo ocurrió al minuto 98' del encuentro, tras un tiro de esquina que cobró Juanfer Quintero a la mitad del área, donde allí se elevó Jhon Lucumí que con un certero cabezazo mandó el balón con dirección al arco, pero este pegó en el travesaño, ahogando el grito de gol a todos los colombianos.

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