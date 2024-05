James Rodríguez y sus lujos: ¿Cuánto vale la casa que puso en venta?

James Rodríguez, actualmente en el Sao Paulo, de Brasil, no pasa por su mejor momento al estar apartado de las convocatorias del equipo dirigido por el técnico argentina Luis Zubeldía. Ya son varios los partidos en los que no aparece y se espera que en los próximos días se pueda oficializar su salida. Sin embargo, en las recientes horas su nombre no fue noticia por las constantes ausencias; sino por la venta de su mansión en Colombia.

A través de redes sociales, la inmobiliaria elegida por el mediocampista cucuteño, dio a conocer los detalles de dicha casa y del costo que tiene para los que estén interesados.

¿Cuánto cuesta la mansión de James Rodríguez en Colombia?

“El dueño de esta casa jugó en el Real Madrid y es goleador de la Selección Colombia. Esta casa fue diseñada para una súper estrella y la estamos vendiendo en once mil millones de pesos, negociables”, es la información con la que comienza el video de la inmobiliaria encargada.

Además, en el contenido multimedia se pueden ver los lujos que tiene dicha mansión, con cancha de fútbol, de baloncesto, piscina, área de BBQ, bar, parque infantil y mucho más.

La vivienda está ubicada en Envigado, Antioquia, y es de “3.600 m2 de Lote y 835m2 construidos distribuidos en 2 niveles + Terraza”, tal y como se lee en la publicación.

Sumado a eso tiene otros lujos como “una sala de cine con los últimos y más sofisticados equipos que pueda tener un cine en casa a nivel MUNDIAL. (sillas eléctricas en cuero, proyector infiniti , pantalla curva , sonido Dolby 7.2)”.

A la confortable vivienda, es a la que llega James cuando se encuentra e vacaciones, junto a su mamá María del Pilar Rubio y sus hijos Samuel y Salomé. También son famosos sus partidos con destacados futbolistas colombianos e incluso con personajes de la farándula.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Sao Paulo Oficial

Más allá de esto, no se conocen más detalles de los motivos por los que James Rodríguez puso en venta su espectacular mansión en Colombia, en la que ha vivido durante muchísimos años y la cuál logró construir desde sus exitosos días en el Real Madrid.

Cabe resaltar que James Rodríguez, además de los ingresos por el fútbol, tiene diferentes negocios en nuestro país y en el exterior, entre cafeterías, restaurantes, bebidas refrescantes y mucho más.

Así es la casa de James Rodríguez que puso en venta en Colombia:

Hace algunos años, el comediante de Caracol Televisión, 'Suso', le hizo una entrevista en la que mostraron más detalles de esta lujosa casa: