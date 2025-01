"Tengo un altísimo respeto Lionel Messi": figura del fútbol mexicano perdonó al '10'

Lionel Messi siempre es centro de atención y se lleva todas las miradas cada vez que salta a la cancha con Inter Miami, su club, y con la Selección de Argentina. El astro nacido en Rosario despierta amores y odios . Algo así sucedió y se vio en un partido de preparación frente a América de México, que desató polémica.

Todo esto porque 'la Pulga' marcó uno de los goles para el equipo de la MLS, en el empate 2-2, y en su celebración le hizo gestos a los seguidores de las 'Águilas', sacándoles en cara aparentemente los títulos mundiales obtenidos por el seleccionado argentino.

Esto no pasó desapercibido y vinieron abucheos y rechiflas en contra del número '10' del equipo rosado y que ahora tiene como entrenador a Javier Mascherano.

En ese orden de ideas, los medios mexicanos le dieron trascendencia y seguimiento al tema, a tal punto de preguntarle a Javier Aguirre, DT de la Selección de México y de reconocida experiencia internacional, quien guardó la calma y no fue recalcitrante en sus palabras.

"No te voy a contestar esa pregunta porque tengo un altísimo respeto por Lio (Messi), hace muchos años que lo conozco, muchos años que lo enfrenté. Mis equipos, yo era entrenador. Prefiero no contestarte, porque no es algo que en este momento para mí sea importante", expresó Aguirre sin entrar en el juego de la controversia.

El exjugador mexicano que sí le mandó un mensaje a Messi

Pero no todos en México guardaron la compostura por lo hecho por Messi. Así las cosas, el exjugador Adolfo 'Bofo' Bautista respondió y le dejó sus palabras al astro argentino. "Te admiraba como jugador, pero meterte con mi país, habla de tu poco profesionalismo y educación", escribió el otrora delantero en sus redes sociales, desatando una ola de comentarios positivos entre los hinchas de su país.