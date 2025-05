Alexandre Muller agita el vestuario del tenis y anticipa una ola de tenistas en OnlyFans

El tenis mundial cuenta con figuras que, además de su talento deportivo, logran destacarse por facetas poco convencionales. Uno de ellos es el francés Alexandre Muller, actual número 39 del ranking ATP, quien no solo se ha consolidado como uno de los exponentes más prometedores del circuito, sino que también ha sorprendido por una inusual alianza comercial que ha dado de qué hablar en el mundo del deporte.

Recientemente, el tenista, de 28 años, concedió una entrevista al medio especializado 'Clay Tenis', donde abordó distintos temas sobre su carrera y su visión del tenis actual. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su patrocinio con la plataforma OnlyFans, un acuerdo que rompe con los esquemas tradicionales de patrocinio en el deporte de alto rendimiento.

OnlyFans, conocida mundialmente por alojar contenido exclusivo para suscriptores y, en muchos casos, asociado a material para adultos, busca desde hace un tiempo cambiar su imagen pública. En ese proceso de renovación, la marca ha encontrado en figuras como Alexandre Muller un vehículo ideal para mostrar su faceta más diversa y alejada de los estereotipos.

Más tenistas se unirían a OnlyFans

Alexandre Muller, tenista francés patrocinado por OnlyFans AFP

Publicidad

“El patrocinio con OnlyFans es algo que me gusta y que, estoy seguro, se va a expandir dentro del tenis. Este año muchos tenistas van a firmar con la plataforma. Me alegra no ser el único junto a Nick Kyrgios”, señaló Muller durante la entrevista. La raqueta gala considera que la presencia de atletas en este espacio es parte de una estrategia de la empresa para desligarse de la percepción de ser exclusivamente un sitio de contenido erótico. “OnlyFans quiere cambiar su imagen, no se trata solo de cosas eróticas, y por eso me patrocinan”, explicó.

Este vínculo comercial se suma a una tendencia creciente donde deportistas exploran nuevos modelos de ingresos y conexión con sus seguidores, en plataformas que antes parecían ajenas al mundo del deporte profesional.

Publicidad

A propósito de OnlyFans, cabe destacar que la persona que más dinero ha generado en la plataforma es Sophie Rain, una modelo estadounidense que, con apenas 20 años, ha alcanzado la asombrosa cifra de 43 millones de dólares en su primer año. Su éxito ha superado a celebridades como Bella Thorne y Pia Mia, demostrando el potencial económico de este espacio digital.

Muller, con su personalidad auténtica y sin prejuicios, sigue escribiendo una historia diferente en el tenis, tanto dentro como fuera de la pista.