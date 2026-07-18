Vea acá el gol de Díber Cambindo en Atlas vs León, en la fecha 1 de la Liga MX

En presencia del argentino Hernán Crespo, su nuevo entrenador, el Atlas venció de visita 3-2 al León el viernes por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, en la que el campeón Cruz Azul remontó y derrotó 3-2 al Atlético San Luis.

Crespo fue anunciado el jueves como director técnico de los Zorros del Atlas, y este viernes llegó a la ciudad de León, Guanajuato (centro de México), para ver desde la tribuna a su nuevo equipo.

En las horas previas al partido, el estratega de 51 años concedió algunas fotografías a los aficionados que lo identificaron en las inmediaciones del estadio Nou Camp.

Comenzó el juego y en su primer despliegue ofensivo cayó el 1-0 para el Atlas. Lo anotó el refuerzo caboverdiano Luis Henrique de Barros Lopes "Duk" con un remate en el área al minuto 1 con 34 segundos.



🇨🇴 ¡Para el empate! Diber Cambindo apareció para poner el 1-1 de Leon ante Atlas. pic.twitter.com/zWYIeJrNoB — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) July 18, 2026

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"Duk", de 26 años, es un delantero que llegó procedente del Leganés de la segunda división del balompié español.

Los Zorros jugaron este partido sin su portero titular, el colombiano Camilo Vargas, quien se encuentra de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026.

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En sustitución de Vargas, el arco fue defendido por el mexicano Antonio Sánchez, que cometió un error del que se derivó el 1-1 del León.

Al 27', el arquero rojinegro intentó jugar en su área chica ante la presión de Díber Cambindo; el delantero colombiano robó la pelota y firmó el empate.

Cambindo le complicó el panorama a La Fiera al ser expulsado por una plancha en el segundo tercio del campo, al 42'.

Alfonso González marcó 2-1 para el Atlas al 50' con un tiro de zurda cruzado en el área. Aldo Rocha, de penal al 73', sentenció el 3-1.

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Jordi Cortizo marcó el 3-2 definitivo al 77' con un toque raso en el área.

"Fue un partido con sabor agridulce. Cuando recibes tres goles es mucho más difícil sacar un resultado positivo", dijo el argentino Javier Gandolfi, entrenador del León.

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"Este golpe tenía que llegar, hay que dirigirlo de la mejor manera porque siempre que se pierde, la digestión es brava", añadió.