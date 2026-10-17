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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lamine Yamal en Real Betis vs Barcelona, en Liga de España

Vea el golazo de Lamine Yamal en Real Betis vs Barcelona, en Liga de España

El ’10’ del Barcelona anotó un auténtico golazo en el partido de fogueo contra El Betis. Yamal enganchó a un jugador del Betis afuera del area y posteriormente sacó un remate de fuera del área de una manera impresionante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Lamine Yamal, atacante del Barcelona
Lamine Yamal, atacante del Barcelona
AFP

Esté sábado 17 de octubre, en el partido entre el Real Betis y el Barcelona, Lamine Yamal se registró con un autentico golazo para abrir el marcador.

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Con este tanto, el '10' del FC Barcelona suma ocho tantos en lo que va de la LaLiga.

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Lamine Yamal enganchó con un gran taco, para posteriormente sacar un remate potente y ponerla en el angulo.

Vea el golazo de Lamine Yamal, en el Betis vs. Barcelona

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