Vea el golazo de Lamine Yamal en Real Betis vs Barcelona, en Liga de España

Esté sábado 17 de octubre, en el partido entre el Real Betis y el Barcelona, Lamine Yamal se registró con un autentico golazo para abrir el marcador.

Con este tanto, el '10' del FC Barcelona suma ocho tantos en lo que va de la LaLiga.

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Lamine Yamal enganchó con un gran taco, para posteriormente sacar un remate potente y ponerla en el angulo.

Vea el golazo de Lamine Yamal, en el Betis vs. Barcelona