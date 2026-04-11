En la fecha 28 de la Liga de Arabia Saudí, Al-Nassr se puso en ventaja en su visita a Al-Okhdood con gol de Cristiano Ronaldo, quien ya registra 968 anotaciones en su carrera.

A los 15 minutos, Nawaf Boushal le filtró un pase por la derecha y 'El Bicho' definió con pierna derecha, tras la salida del arquero rival.

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Okhdood vs. Al-Nassr, en la Liga de Arabia Saudí: