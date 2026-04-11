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Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Okhdood vs. Al-Nassr, en la Liga de Arabia Saudí

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Al-Okhdood vs. Al-Nassr, en la Liga de Arabia Saudí

Este sábado, el portugués Cristiano Ronaldo abrió la cuenta en la visita de Al-Nassr a Al-Okhdood, anotando el gol 968 de su carrera. ¡No se lo pierda y vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra su doblete con Al Nassr contra Al Hazm
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Getty Images

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