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Gol Caracol  / Vea el gol de Raúl Jiménez para el descuento de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026

Vea el gol de Raúl Jiménez para el descuento de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026

El delantero mexicano descontó desde los doce pasos, tras una falta de Harry Kane que fue determinada como penal. Vea aquí toda la jugada completa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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gol de Raúl Jiménez con México
gol de Raúl Jiménez con México
AFP

Luego de que Inglaterra ampliara su ventaja en el marcador por medio de Harry Kane, minutos después, fue ahora el delantero quien cometió pena máxima tras levantar mucho su pierna hacía Jesús Gallardo, y con el juez revisando la jugada en el VAR, se dictaminó pena máxima.

Desde los doce pasos se paró Raúl Jiménez que con mucha frialdad cobró y acertó al gol, pese al esfuerzo de Pickford que rozó con sus dedos la pelota, pero no pudo evitar el segundo tanto de los anfitriones.

Vea la jugada de gol acá:

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