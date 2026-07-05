Vea el gol de Raúl Jiménez para el descuento de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026

Luego de que Inglaterra ampliara su ventaja en el marcador por medio de Harry Kane, minutos después, fue ahora el delantero quien cometió pena máxima tras levantar mucho su pierna hacía Jesús Gallardo, y con el juez revisando la jugada en el VAR, se dictaminó pena máxima.

Desde los doce pasos se paró Raúl Jiménez que con mucha frialdad cobró y acertó al gol, pese al esfuerzo de Pickford que rozó con sus dedos la pelota, pero no pudo evitar el segundo tanto de los anfitriones.

Vea la jugada de gol acá:

PENAL PARA MÉXICO



Tras la revisión del VAR, el árbitro cobró la pena máxima tras la falta de Kane en el área de Inglaterra sobre Gutiérrez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gv9pV8QOnW — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

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¡GOOOOL DE MEXICO!



Raúl Jiménez marcó desde el punto penal y encendió el partido tras dejar 2-3 el marcador ante Inglaterra.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mhMf8p4lsM — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026